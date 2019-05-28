Загиблого на Донбасі волинянина хочуть нагородити посмертно
Сьогодні, 12:03
Загиблого в зоні Операції об’єднаних сил жителя Володимира-Волинського Юрія Хоміка хочуть посмертно нагородити відзнакою «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти йому звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».
Про це йдеться у проєкті рішення міської ради від 29 січня 2020 року, – інформує сайт «Княжий Град».
«Нагородити (посмертно) відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти (посмертно) звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого солдату Хоміку Юрію Миколайовичу», – йдеться у проєкті рішення.
Родині загиблого вручать відзнаку після підтримки цього проєкту рішення депутатами міської ради.
Нагадаємо, солдат 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Юрій Хомік 14 листопада 2019 року отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Попрощалися із загиблим у рідному місті 18 листопада 2019 року.
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Про це йдеться у проєкті рішення міської ради від 29 січня 2020 року, – інформує сайт «Княжий Град».
«Нагородити (посмертно) відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти (посмертно) звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого солдату Хоміку Юрію Миколайовичу», – йдеться у проєкті рішення.
Родині загиблого вручать відзнаку після підтримки цього проєкту рішення депутатами міської ради.
Нагадаємо, солдат 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Юрій Хомік 14 листопада 2019 року отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Попрощалися із загиблим у рідному місті 18 листопада 2019 року.
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