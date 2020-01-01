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У луцькому ЦНАПі вкрали окуляри для відвідувачів

У луцькому ЦНАПі вкрали окуляри для відвідувачів
У Луцьку в Центрі надання адміністративних послуг невідомі покрали окуляри різних діоптрій, які були встановлені для відвідувачів.

Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у facebook.

Нагадаємо, що на першому поверсі біля бланків заяв у закладі були корегуючі окуляри різних діоптрій на випадок, якщо людина забула взяти свої.

"...На жаль, не всі зрозуміли, що окуляри для загального користування, а не комусь у подарунок. І через невеликий проміжок часу вони зникли...", - йдеться у дописі.

Відомо, що сьогодні, 30 січня, у приміщенні ЦНАПу встановили нову стійку окулярів.

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Теги: окуляри, ЦНАП, крадіжка
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Коментарі 1
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Це просто пенсіонери з склєрозом вдягали їх а знімати забували і так з ними йшли додому
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