У луцькому ЦНАПі вкрали окуляри для відвідувачів





Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у facebook.



Нагадаємо, що на першому поверсі біля бланків заяв у закладі були



"...На жаль, не всі зрозуміли, що окуляри для загального користування, а не комусь у подарунок. І через невеликий проміжок часу вони зникли...", - йдеться у дописі.



Відомо, що сьогодні, 30 січня, у приміщенні ЦНАПу встановили нову стійку окулярів.

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