У луцькому ЦНАПі вкрали окуляри для відвідувачів
Сьогодні, 12:20
У Луцьку в Центрі надання адміністративних послуг невідомі покрали окуляри різних діоптрій, які були встановлені для відвідувачів.
Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у facebook.
Нагадаємо, що на першому поверсі біля бланків заяв у закладі були корегуючі окуляри різних діоптрій на випадок, якщо людина забула взяти свої.
"...На жаль, не всі зрозуміли, що окуляри для загального користування, а не комусь у подарунок. І через невеликий проміжок часу вони зникли...", - йдеться у дописі.
Відомо, що сьогодні, 30 січня, у приміщенні ЦНАПу встановили нову стійку окулярів.
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Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у facebook.
Нагадаємо, що на першому поверсі біля бланків заяв у закладі були корегуючі окуляри різних діоптрій на випадок, якщо людина забула взяти свої.
"...На жаль, не всі зрозуміли, що окуляри для загального користування, а не комусь у подарунок. І через невеликий проміжок часу вони зникли...", - йдеться у дописі.
Відомо, що сьогодні, 30 січня, у приміщенні ЦНАПу встановили нову стійку окулярів.
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Коментарі 1
Це просто пенсіонери з склєрозом вдягали їх а знімати забували і так з ними йшли додому
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