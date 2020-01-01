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У Луцьку викрили підпільний цех, де «виготовляли» елітні напої відомих брендів алкоголю. ФОТО

У Луцьку викрили підпільний цех, де «виготовляли» елітні напої відомих брендів алкоголю. ФОТО
На Волині припинили діяльність двох підпільних цехів із виробництва алкоголю.

Упродовж 28-29 січня 2020 року прокуратура спільно зі співробітниками Головного управління ДФС в області провели санкціоновані судом слідчі дії – у місті Луцьку та в передмісті обласного центру Волині, інформує пресслужба прокуратури у Волинській області

У підпільному цеху в передмісті вилучили з незаконного обігу 557 літрів спирту вартістю понад 130 тисяч гривень.

У Луцьку ж, у цеху, де виготовляли й розливали контрафактний алкоголь, видаючи його за елітні напої відомих брендів на кшталт «FINLANDIA», вилучили близько 350 літрів готової алкогольної продукції, сировини для її виготовлення, а також обладнання для здійснення незаконної діяльності.

Зауважують, що упродовж січня 2020 року на Волині, протидіючи незаконному обігу підакцизних товарів в області, прокурори спільно із податковою міліцією припинили роботу 2 цехів із виробництва контрафактного алкоголю та 7 незаконно встановлених автозаправних станцій. Дві АЗС демонтували.

Із незаконного обігу вилучили товари підакцизної групи вартістю 5 мільйонів 750 тисяч гривень.

Окрім того, у рамках робочих груп, спільно з підрозділами Головного управління ДФС в області, Волинської митниці та Державної прикордонної служби припинили 11 спроб незаконного переміщення цигарок через Державний кордон України, з незаконного обігу вилучили 66098 пачок тютюнових виробів вартістю 3 мільйони 353 тисяч гривень.

Робота із протидії незаконному обігу підакцизних товарів в області триває.

У Луцьку викрили підпільний цех, де «виготовляли» елітні напої відомих брендів алкоголю. ФОТО
У Луцьку викрили підпільний цех, де «виготовляли» елітні напої відомих брендів алкоголю. ФОТО
У Луцьку викрили підпільний цех, де «виготовляли» елітні напої відомих брендів алкоголю. ФОТО
У Луцьку викрили підпільний цех, де «виготовляли» елітні напої відомих брендів алкоголю. ФОТО

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Теги: підпільний цех, Луцьк, відомий бренд
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