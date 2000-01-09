У Луцьку 31 січня не буде світла на багатьох вулицях





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1. 9:00-17:00 Склади с. Зимно, вул.: Польова



Горохівський район



1. 9.00.-17.00

Частково с.Горишнє



Іваничівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-10 кВ Л-44-04 від ЛВВ-10кВ 09:40 – 17:00 КТП-123 с.Стобихівка:шкільна бібліотека,шкільна майстерня,школа,сільська рада,Укртелеком АТС,пошта,шкільна їдальня.

КТП-124 с.Карасин вишка Київстар

КТП-125 с.Карпилівка лісництво.

КТП-126 с.Стобихівка церква ХВЄП.

КТП-138 с.Карасин церква Почаївської ікони Божої Матері,укрпошта,святовведенська релігійна громада,ПАТ»Ковельмолоко»

КТП-213 с.Стобихівка ПП Мороз Тарас Анатолійович

КТП-214 «ЛІГНУМЕНЕРДЖІ»

КТП-220 с.Карасин школа,амбулаторія ,сільська рада,дитячий садок,укртелеком АТС

КТП-221 с.Карпилівка торговий павільйон Шворак Надія Миколаївна

КТП-241 с.Карасин ПП Сухацький Степан Степанович

КТП-334 с.Карпилівка будинок культури,медпункт,ПП Степанюк Людмила Адамівна

КТП-321 с.Радошинка школа,медпункт,будинок культури,шкільна їдальня.

Вишка «Лайф»



Ківерцівський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-362 09:00-17:00

КТП-362с.Яромель

Ківерцівське сільське споживче товариство

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-362с.Яромель

вул.Кузнєцова,буд.1-17

вул.Кузнєцова,буд.18-38

вул.Лісна, буд.1-12, вул.Перемоги,1-8



Ковельський район



1.

ПС-110кВ «Ковель»

Л.62-10

9:00-17:00 ПАТ "Волиньобленерго"

ФОП Силюк Р.С.

Ковельське МТМО

Ковельське УВКГ

РЖКП №1

Гаражі м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Грибоєдова, пров.Грибоєдова, вул.Липинського



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк



1.

09:00-16:00

Склозавод

Магазин «Тук тук»

Гастроном

Магазин «Дует»

Продуктовий магазин

Територіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян

Кіоск

Магазин «Комфорт» вул. Володимирська, 1-51, 24-40

вул. Малинова

вул. Львівська, 2-34

вул. Грабова

вул. Вербова

вул. Революційна

вул. Березова

вул. Тургєнєва

вул. Старосільська

вул. Горіхова

вул. Тарасова

вул. Кленова

вул. Берестечківська

вул. Путінцева

вул. Соснова

вул. Ясенова

вул. Вільхова



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Побут, Магазини,

с. Підманево



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. КТП-93 9:00-17:00 М.Нововолинськ

Вул.Заводська, Б.Хмельницького 2-8, 1-9 ;Мічуріна 16 ; Крайня ; пр-кт Дружби 43-49, 16-20 ; Зелена 34-50 ,37-51 ;провулок Крайній.



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.

2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.

5. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.

6. КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45

7. КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка

8. КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски

9. КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.

10. Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Малинівка (повністю)

Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Малинівка (повністю)

Мар’янівка (повністю)



Старовижівський район



1. ПЛ-0.4кВ КТП-276 09:00-11:00. Водонапірна Башня «Шкільна». с. Смолярі.

2 ПЛ-0.4кВ КТП-185 11:00-15:00 Пілорама. с. Смолярі.

3. ПЛ-0.4 кВ МТП-112 11:00-17:00 с. Смолярі

Польова.



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-95 Л-1 11:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ с.Соловичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00 Склади с. Зимно, вул.: Польова1. 9.00.-17.00Частково с.ГоришнєВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ Л-44-04 від ЛВВ-10кВ 09:40 – 17:00 КТП-123 с.Стобихівка:шкільна бібліотека,шкільна майстерня,школа,сільська рада,Укртелеком АТС,пошта,шкільна їдальня.КТП-124 с.Карасин вишка КиївстарКТП-125 с.Карпилівка лісництво.КТП-126 с.Стобихівка церква ХВЄП.КТП-138 с.Карасин церква Почаївської ікони Божої Матері,укрпошта,святовведенська релігійна громада,ПАТ»Ковельмолоко»КТП-213 с.Стобихівка ПП Мороз Тарас АнатолійовичКТП-214 «ЛІГНУМЕНЕРДЖІ»КТП-220 с.Карасин школа,амбулаторія ,сільська рада,дитячий садок,укртелеком АТСКТП-221 с.Карпилівка торговий павільйон Шворак Надія МиколаївнаКТП-241 с.Карасин ПП Сухацький Степан СтепановичКТП-334 с.Карпилівка будинок культури,медпункт,ПП Степанюк Людмила АдамівнаКТП-321 с.Радошинка школа,медпункт,будинок культури,шкільна їдальня.Вишка «Лайф»1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-362 09:00-17:00КТП-362с.ЯромельКіверцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-362с.Яромельвул.Кузнєцова,буд.1-17вул.Кузнєцова,буд.18-38вул.Лісна, буд.1-12, вул.Перемоги,1-81.ПС-110кВ «Ковель»Л.62-109:00-17:00 ПАТ "Волиньобленерго"ФОП Силюк Р.С.Ковельське МТМОКовельське УВКГРЖКП №1Гаражі м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Грибоєдова, пров.Грибоєдова, вул.ЛипинськогоВимкнень споживачів не заплановано1.09:00-16:00СклозаводМагазин «Тук тук»ГастрономМагазин «Дует»Продуктовий магазинТериторіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких громадянКіоскМагазин «Комфорт» вул. Володимирська, 1-51, 24-40вул. Малиновавул. Львівська, 2-34вул. Грабовавул. Вербовавул. Революційнавул. Березовавул. Тургєнєвавул. Старосільськавул. Горіховавул. Тарасовавул. Кленовавул. Берестечківськавул. Путінцевавул. Сосновавул. Ясеновавул. ВільховаВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00Побут, Магазини,с. ПідманевоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-93 9:00-17:00 М.НововолинськВул.Заводська, Б.Хмельницького 2-8, 1-9 ;Мічуріна 16 ; Крайня ; пр-кт Дружби 43-49, 16-20 ; Зелена 34-50 ,37-51 ;провулок Крайній.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького3. ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.6. КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457. КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка8. КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски9. КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.10. Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю)1. ПЛ-0.4кВ КТП-276 09:00-11:00. Водонапірна Башня «Шкільна». с. Смолярі.2 ПЛ-0.4кВ КТП-185 11:00-15:00 Пілорама. с. Смолярі.3. ПЛ-0.4 кВ МТП-112 11:00-17:00 с. СмоляріПольова.1. ПЛ-0,4 кВКТП-95 Л-1 11:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ с.Соловичі

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