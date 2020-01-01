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У Луцьку фура збила жінку

У Луцьку фура збила жінку
У Луцьку під колеса вантажівки потрапила 48-річна місцева жителька.

Автопригода сталась 29 січня по вулиці Ківерцівській, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Зазначається, що 61-річний житель Київської області, керуючи вантажівкою MAN, наїхав на 48-річну місцеву жительку. Попередньо, жінка переходила дорогу у невстановленому місц.

Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.




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Теги: аварія, Луцьк, фура
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