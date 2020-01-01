«Це – не просто трибуна для розмов»: у Луцьку розпочалося перше засідання госпітальної ради
Сьогодні, 12:46
30 січня у Луцьку розпочалося перше засідання госпітальної ради Волинської області.
Госпітальна рада - виконавчий орган, який вносить свої пропозиції щодо покращення умов функціонування системи охорони здоров’я в області.
«Ми повинні сформувати систему для цілої області, а не окремого району», – каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк.
Саме тому до складу госпітальної ради увійшло по одному фахівцю з різних обласних закладів, які уповноважені керувати систему охорони здоров’я того чи іншого району.
«Це не повинна просто бути трибуна для розмов, ми повинні планувати розвиток для кожного органу. Ми будемо подавати накази, які члени ради висуватимуть, як пропозиції у своїх районах», – звернувся Ігор Ващенюк до членів госпітальної ради.
Основними завданнями «на часі» ставлять реорганізацію «вузьких завдань», до прикладу, надання допомоги при пологах та хворобах серця.
«Наша робота – нова і напрямлена на те, аби ми сформували цілісну модель розвитку медицини в області. Коли ми будемо спілкуватися і розглядати рішення, то я маю прохання. Ми повинні зважати на проблеми кожної лікарні, а не лише своєї. Ми повинні координувати нашу роботу. Для того, аби зробити щось якісно, ми повинні радитись і узгоджувати свої дії», - звернулася заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації, голова госпітальної ради Волинського госпітального округу Світлана Мишковець до членів ради.
Світлана Мишковець зазначає, що члени госпітальної ради, особливо із сусідніх регіонів, повинні співпрацювати особливо тісно, аби «дати нове життя і дихання маленьким центральним районним лікарням».
Нагадаємо, голова ОДА Юрій Погуляйко 14 січня підписав відповідне розпорядження про утворення госпітальної ради Волинського госпітального округу.
Консультативно-дорадчий орган при Волинській обласній державній адміністрації вирішили створити для розроблення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні Волинського госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров'я та надання медичної допомоги у Волинському госпітальному окрузі.
Членами госпітальної ради стали:
Марія Адамчук – керівниця благодійного фонду «Стоп Рак».
Андрій Бадзюнь – голова Іваничівської районної ради.
Олег Бегаль – директор КП «Маневицька центральна районна лікарня».
Ігор Ващенюк – начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Марія Гогоша – завідувачка відділу аналітичної обробки інформації, акредитації та ліцензування КП «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Волинської обласної ради.
Володимир Дибель – директор КНП «Любомльське територіальне медичне об'єднання».
Михайло Загрійчук – доцент кафедри загальної хірургії та трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.
Сергій Карпук – голова Шацької районної ради.
Сергій Коновал – директор КП «Луцька центральна районна лікарня» Луцької районної ради.
Ірина Ліщук – керівниця справами виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.
Володимир Лотвін – начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради.
Михайло Макарук – голова Ратнівської районної ради.
Світлана Мікуліч – директорка медичного центру «Благомед».
Петро Нагорний – голова Любешівської районної ради.
Людмила Потягайло – директорка КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».
Віктор Редзій – директор КНП «Рожищенська центральна районна лікарня».
Олег Самчук – директор КП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання».
Андрій Сторонський – перший заступник Нововолинського міського голови.
Людмила Тимощук – голова постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства Волинської обласної ради.
Олег Франчук – директор КНП «Локачинська центральна районна лікарня».
Роман Цалай – заступник голови Старовижівської районної ради.
Ольга Черен – голова Турійської районної ради.
Віталій Шахраюк – голова Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.
Тарас Щерблюк – голова Горохівської районної ради.
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Госпітальна рада - виконавчий орган, який вносить свої пропозиції щодо покращення умов функціонування системи охорони здоров’я в області.
«Ми повинні сформувати систему для цілої області, а не окремого району», – каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк.
Саме тому до складу госпітальної ради увійшло по одному фахівцю з різних обласних закладів, які уповноважені керувати систему охорони здоров’я того чи іншого району.
«Це не повинна просто бути трибуна для розмов, ми повинні планувати розвиток для кожного органу. Ми будемо подавати накази, які члени ради висуватимуть, як пропозиції у своїх районах», – звернувся Ігор Ващенюк до членів госпітальної ради.
Основними завданнями «на часі» ставлять реорганізацію «вузьких завдань», до прикладу, надання допомоги при пологах та хворобах серця.
«Наша робота – нова і напрямлена на те, аби ми сформували цілісну модель розвитку медицини в області. Коли ми будемо спілкуватися і розглядати рішення, то я маю прохання. Ми повинні зважати на проблеми кожної лікарні, а не лише своєї. Ми повинні координувати нашу роботу. Для того, аби зробити щось якісно, ми повинні радитись і узгоджувати свої дії», - звернулася заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації, голова госпітальної ради Волинського госпітального округу Світлана Мишковець до членів ради.
Світлана Мишковець зазначає, що члени госпітальної ради, особливо із сусідніх регіонів, повинні співпрацювати особливо тісно, аби «дати нове життя і дихання маленьким центральним районним лікарням».
Нагадаємо, голова ОДА Юрій Погуляйко 14 січня підписав відповідне розпорядження про утворення госпітальної ради Волинського госпітального округу.
Консультативно-дорадчий орган при Волинській обласній державній адміністрації вирішили створити для розроблення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні Волинського госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров'я та надання медичної допомоги у Волинському госпітальному окрузі.
Членами госпітальної ради стали:
Марія Адамчук – керівниця благодійного фонду «Стоп Рак».
Андрій Бадзюнь – голова Іваничівської районної ради.
Олег Бегаль – директор КП «Маневицька центральна районна лікарня».
Ігор Ващенюк – начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Марія Гогоша – завідувачка відділу аналітичної обробки інформації, акредитації та ліцензування КП «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Волинської обласної ради.
Володимир Дибель – директор КНП «Любомльське територіальне медичне об'єднання».
Михайло Загрійчук – доцент кафедри загальної хірургії та трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.
Сергій Карпук – голова Шацької районної ради.
Сергій Коновал – директор КП «Луцька центральна районна лікарня» Луцької районної ради.
Ірина Ліщук – керівниця справами виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.
Володимир Лотвін – начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради.
Михайло Макарук – голова Ратнівської районної ради.
Світлана Мікуліч – директорка медичного центру «Благомед».
Петро Нагорний – голова Любешівської районної ради.
Людмила Потягайло – директорка КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».
Віктор Редзій – директор КНП «Рожищенська центральна районна лікарня».
Олег Самчук – директор КП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання».
Андрій Сторонський – перший заступник Нововолинського міського голови.
Людмила Тимощук – голова постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства Волинської обласної ради.
Олег Франчук – директор КНП «Локачинська центральна районна лікарня».
Роман Цалай – заступник голови Старовижівської районної ради.
Ольга Черен – голова Турійської районної ради.
Віталій Шахраюк – голова Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.
Тарас Щерблюк – голова Горохівської районної ради.
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