«Це – не просто трибуна для розмов»: у Луцьку розпочалося перше засідання госпітальної ради

30 січня у Луцьку розпочалося перше засідання госпітальної ради Волинської області.Госпітальна рада - виконавчий орган, який вносить свої пропозиції щодо покращення умов функціонування системи охорони здоров’я в області.«Ми повинні сформувати систему для цілої області, а не окремого району», – каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністраціїСаме тому до складу госпітальної ради увійшло по одному фахівцю з різних обласних закладів, які уповноважені керувати систему охорони здоров’я того чи іншого району.«Це не повинна просто бути трибуна для розмов, ми повинні планувати розвиток для кожного органу. Ми будемо подавати накази, які члени ради висуватимуть, як пропозиції у своїх районах», – звернувся Ігор Ващенюк до членів госпітальної ради.Основними завданнями «на часі» ставлять реорганізацію «вузьких завдань», до прикладу, надання допомоги при пологах та хворобах серця.«Наша робота – нова і напрямлена на те, аби ми сформували цілісну модель розвитку медицини в області. Коли ми будемо спілкуватися і розглядати рішення, то я маю прохання. Ми повинні зважати на проблеми кожної лікарні, а не лише своєї. Ми повинні координувати нашу роботу. Для того, аби зробити щось якісно, ми повинні радитись і узгоджувати свої дії», - звернулася заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації, голова госпітальної ради Волинського госпітального округудо членів ради.Світлана Мишковець зазначає, що члени госпітальної ради, особливо із сусідніх регіонів, повинні співпрацювати особливо тісно, аби «дати нове життя і дихання маленьким центральним районним лікарням».Нагадаємо, голова ОДА14 січня підписав відповідне розпорядження про утворення госпітальної ради Волинського госпітального округу.Консультативно-дорадчий орган при Волинській обласній державній адміністрації вирішили створити для розроблення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні Волинського госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров'я та надання медичної допомоги у Волинському госпітальному окрузі.Членами госпітальної ради стали:– керівниця благодійного фонду «Стоп Рак».– голова Іваничівської районної ради.– директор КП «Маневицька центральна районна лікарня».Ігор Ващенюк – начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації.– завідувачка відділу аналітичної обробки інформації, акредитації та ліцензування КП «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Волинської обласної ради.– директор КНП «Любомльське територіальне медичне об'єднання».– доцент кафедри загальної хірургії та трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.– голова Шацької районної ради.– директор КП «Луцька центральна районна лікарня» Луцької районної ради.– керівниця справами виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.– начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради.– голова Ратнівської районної ради.– директорка медичного центру «Благомед».– голова Любешівської районної ради.– директорка КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».– директор КНП «Рожищенська центральна районна лікарня».– директор КП «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання».– перший заступник Нововолинського міського голови.– голова постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства Волинської обласної ради.– директор КНП «Локачинська центральна районна лікарня».– заступник голови Старовижівської районної ради.– голова Турійської районної ради.– голова Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.– голова Горохівської районної ради.