Ексзаступник міністра охорони здоров'я увійшов до складу госпітальної ради Волині
Сьогодні, 12:57
До складу госпітальної ради Волинського госпітального округу увійшов доцент кафедри загальної хірургії та трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, ексзаступник міністра охорони здоров'я України Михайло Загрійчук.
Михайло Загрійчук відвідав перше засідання госпітальної ради, що відбулося 30 січня і поділився своїми думками щодо подальшого функціонування нового органу.
Перш за все, він зазначив, що розуміє усі складнощі роботи, і в час реформування системи охорони здоров’я усім потрібно докласти максимум зусиль, аби реформування відбулося максимально «м’яко» для області.
«Я був абсолютно вражений станом тих закладів, які побачив на Волині. З міністерства все виглядає далеко не так», – висловився Михайло Загрійчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Михайло Загрійчук відвідав перше засідання госпітальної ради, що відбулося 30 січня і поділився своїми думками щодо подальшого функціонування нового органу.
Перш за все, він зазначив, що розуміє усі складнощі роботи, і в час реформування системи охорони здоров’я усім потрібно докласти максимум зусиль, аби реформування відбулося максимально «м’яко» для області.
«Я був абсолютно вражений станом тих закладів, які побачив на Волині. З міністерства все виглядає далеко не так», – висловився Михайло Загрійчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ексзаступник міністра охорони здоров'я увійшов до складу госпітальної ради Волині
Сьогодні, 12:57
«Це – не просто трибуна для розмов»: у Луцьку розпочалося перше засідання госпітальної ради
Сьогодні, 12:46
У Луцьку фура збила жінку
Сьогодні, 12:33
Медіа