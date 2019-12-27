Через негоду маршрутка влетіла в електроопору у Сумах: є постраждалі





Аварія сталася о 08:40, - інформує



Через несприятливі погодні умови водій маршрутного автобуса «Суми-Кровне» допустив зіткнення з опорою електромережі.



Попередньо, в результаті аварії потерпіло десять пасажирів. Шістьох з них медики викликаної «швидкої» вже доправили до лікарень для більш детального обстеження.



На місці події працювала слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції.



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та розпочали досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Реміснича та Курська у Сумах маршрутка в’їхала в електроопору.Аварія сталася о 08:40, - інформує сектор комунікації поліції у Сумській області. Через несприятливі погодні умови водій маршрутного автобуса «Суми-Кровне» допустив зіткнення з опорою електромережі.Попередньо, в результаті аварії потерпіло десять пасажирів. Шістьох з них медики викликаної «швидкої» вже доправили до лікарень для більш детального обстеження.На місці події працювала слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції.За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та розпочали досудове розслідування.

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