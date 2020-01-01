Не з 18 років: в Україні хочуть підвищити вік для продажу цигарок





Про це на прес-конференції повідомила народний депутат від партії "Слуга народу" Лада Булах, презентуючи новий антитютюновий законопроект, - пише



"У цьому законопроекті ми однаково регулюємо й обмежуємо продаж усіх видів сигарет для людей до 21 року. Це було складне та дискусійне рішення, однак воно на сто відсотків зменшить шкоду тютюнових виробів для здоров'я дітей. Згідно з різними європейськими та американськими дослідженнями, 95% дорослих курців вперше спробували сигарети до 21 року", - сказала вона.



За словами Булах, законопроект передбачає введення небрендованих однакових упаковок непривабливого кольору для всіх сигарет, збільшення розміру зображень медичних попереджень до 65% з 40% від розміру пачки. Також передбачається відсутність вуличної реклами, викладок сигарет в супермаркетах і кіосках, повна заборона реклами тютюну в інтернеті та соціальних мережах.



При цьому місцеві органи самоврядування зможуть додатково визначати громадські місця, де куріння заборонено. Водночас буде розширено список громадських місць, повністю вільних від куріння, - сюди додадуться вокзали, гуртожитки, офіси та робочі місця.



Крім того, законопроект повністю забороняє обіг ароматизованих сигарет. "Законопроект імплементує директиву Європейського Союзу від 2014 року, зокрема заборону сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами та смаковими добавками, які імітують фрукти і мають більш м'який і привабливий смак. Зараз такі вироби становлять лише 10% від усього ринку сигарет, проте діти купують їх насамперед, коли починають пробувати курити", - сказала вона.



Законопроект, зареєстрований у Верховній Раді під номером №2813, вносить зміни до низки законів України з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Серед авторів законопроекту депутати від "Слуги народу", "Батьківщини" й "ОПЗЖ". Текст законопроекту поки що відсутній на сайті парламенту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати пропонують підвищити мінімальний вік для продажу тютюнових виробів до 21 року з 18 років, а також ввести низку інших обмежень для зменшення поширення сигарет серед молодих людей.Про це на прес-конференції повідомила народний депутат від партії "Слуга народу", презентуючи новий антитютюновий законопроект, - пише "Уніан". "У цьому законопроекті ми однаково регулюємо й обмежуємо продаж усіх видів сигарет для людей до 21 року. Це було складне та дискусійне рішення, однак воно на сто відсотків зменшить шкоду тютюнових виробів для здоров'я дітей. Згідно з різними європейськими та американськими дослідженнями, 95% дорослих курців вперше спробували сигарети до 21 року", - сказала вона.За словами Булах, законопроект передбачає введення небрендованих однакових упаковок непривабливого кольору для всіх сигарет, збільшення розміру зображень медичних попереджень до 65% з 40% від розміру пачки. Також передбачається відсутність вуличної реклами, викладок сигарет в супермаркетах і кіосках, повна заборона реклами тютюну в інтернеті та соціальних мережах.При цьому місцеві органи самоврядування зможуть додатково визначати громадські місця, де куріння заборонено. Водночас буде розширено список громадських місць, повністю вільних від куріння, - сюди додадуться вокзали, гуртожитки, офіси та робочі місця.Крім того, законопроект повністю забороняє обіг ароматизованих сигарет. "Законопроект імплементує директиву Європейського Союзу від 2014 року, зокрема заборону сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами та смаковими добавками, які імітують фрукти і мають більш м'який і привабливий смак. Зараз такі вироби становлять лише 10% від усього ринку сигарет, проте діти купують їх насамперед, коли починають пробувати курити", - сказала вона.Законопроект, зареєстрований у Верховній Раді під номером №2813, вносить зміни до низки законів України з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Серед авторів законопроекту депутати від "Слуги народу", "Батьківщини" й "ОПЗЖ". Текст законопроекту поки що відсутній на сайті парламенту.

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