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Волинянка у полі знайшла міну

Волинянка у полі знайшла міну
На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 3 боєприпаси, виявлені місцевим населенням на відкритих територіях.

Про це повідомляє Управлілння ДСНС у Волинській області.

Напередодні у лісосмузі між селами Губин і Тумин Локачинського району місцеві жителі виявили 2 металевих предмети, схожі на боєприпаси.

Сапери ДСНС, які прибули за викликом, з’ясували, що знахідки належать до розряду артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. Небезпечні предмети вилучили, транспортували до спеціального майданчику та ліквідували їх.

29 січня група піротехніків працювала поблизу села Мизове Старовижівського району. Там співробітники ДСНС знешкодили мінометну міну калібру 82 міліметри, виявлену мешканкою села у полі.

Волинянка у полі знайшла міну
Волинянка у полі знайшла міну

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Теги: ДСНС, Волинь, боєприпаси, сапери
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