Волинянка у полі знайшла міну





Про це повідомляє



Напередодні у лісосмузі між селами Губин і Тумин Локачинського району місцеві жителі виявили 2 металевих предмети, схожі на боєприпаси.



Сапери ДСНС, які прибули за викликом, з’ясували, що знахідки належать до розряду артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. Небезпечні предмети вилучили, транспортували до спеціального майданчику та ліквідували їх.



29 січня група піротехніків працювала поблизу села Мизове Старовижівського району. Там співробітники ДСНС знешкодили мінометну міну калібру 82 міліметри, виявлену мешканкою села у полі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 3 боєприпаси, виявлені місцевим населенням на відкритих територіях.Про це повідомляє Управлілння ДСНС у Волинській області. Напередодні у лісосмузі між селами Губин і Тумин Локачинського району місцеві жителі виявили 2 металевих предмети, схожі на боєприпаси.Сапери ДСНС, які прибули за викликом, з’ясували, що знахідки належать до розряду артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. Небезпечні предмети вилучили, транспортували до спеціального майданчику та ліквідували їх.29 січня група піротехніків працювала поблизу села Мизове Старовижівського району. Там співробітники ДСНС знешкодили мінометну міну калібру 82 міліметри, виявлену мешканкою села у полі.

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