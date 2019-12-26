У Луцьку створили робочу групу задля перенесення Старого ринку
Сьогодні, 14:25
У Луцьку створили робочу групу, що займатиметься питанням перенесення Центрального ринку.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що після 1 лютого Луцька міська рада вживатиме заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території Старого ринку з порушенням законодавства.
У січні оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку. Стосується це й землі під ринком.
29 січня КП «Луцькі ринки» припинили право на постійне користування земельною ділянкою на вулиці Глушець, 1. Йдеться про ліву частину Центрального ринку.
До складу робочої групи увійшли:
Недопад Григорій - перший заступник міського голови, керівник робочої групи;
Сиротинська Юлія - директор департаменту муніципальної варти міської ради, заступник керівника робочої групи;
Кулик Роман - заступник директора, начальник відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти міської ради, секретар робочої групи;
Юрченко Наталія - директор юридичного департаменту міської ради;
Рибай Наталія - начальник управління розвитку підприємництва та реклами міської ради;
Лихограй Тетяна - заступник начальника управління земельних ресурсів міської ради;
Коленда Надія - в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради;
Крутень Андрій - начальник управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);
Кічук Олег - начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, майор поліції (за згодою).
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що після 1 лютого Луцька міська рада вживатиме заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території Старого ринку з порушенням законодавства.
У січні оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку. Стосується це й землі під ринком.
29 січня КП «Луцькі ринки» припинили право на постійне користування земельною ділянкою на вулиці Глушець, 1. Йдеться про ліву частину Центрального ринку.
До складу робочої групи увійшли:
Недопад Григорій - перший заступник міського голови, керівник робочої групи;
Сиротинська Юлія - директор департаменту муніципальної варти міської ради, заступник керівника робочої групи;
Кулик Роман - заступник директора, начальник відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти міської ради, секретар робочої групи;
Юрченко Наталія - директор юридичного департаменту міської ради;
Рибай Наталія - начальник управління розвитку підприємництва та реклами міської ради;
Лихограй Тетяна - заступник начальника управління земельних ресурсів міської ради;
Коленда Надія - в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради;
Крутень Андрій - начальник управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);
Кічук Олег - начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, майор поліції (за згодою).
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Коментарі 3
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Лиш би хватило автозаків, бо вси спекулянти в луцьку тюрму не влізут, а до Маневич чимала дорога.
Головне правильна організація праці - або возити протестуючих в Маневичі фурами, або зробити тимчасовий концтабір на стадіоні в парку. Так робив Піночет. Там все рядишком, удобно.
Щоб нікому більше неповадно було дерти з простого народу три шкури!!!