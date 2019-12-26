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У Луцьку створили робочу групу задля перенесення Старого ринку

У Луцьку створили робочу групу задля перенесення Старого ринку
У Луцьку створили робочу групу, що займатиметься питанням перенесення Центрального ринку.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що після 1 лютого Луцька міська рада вживатиме заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території Старого ринку з порушенням законодавства.

У січні оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку. Стосується це й землі під ринком.

29 січня КП «Луцькі ринки» припинили право на постійне користування земельною ділянкою на вулиці Глушець, 1. Йдеться про ліву частину Центрального ринку.

До складу робочої групи увійшли:
Недопад Григорій - перший заступник міського голови, керівник робочої групи;

Сиротинська Юлія - директор департаменту муніципальної варти міської ради, заступник керівника робочої групи;

Кулик Роман - заступник директора, начальник відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти міської ради, секретар робочої групи;

Юрченко Наталія - директор юридичного департаменту міської ради;

Рибай Наталія - начальник управління розвитку підприємництва та реклами міської ради;

Лихограй Тетяна - заступник начальника управління земельних ресурсів міської ради;

Коленда Надія - в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

Крутень Андрій - начальник управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);

Кічук Олег - начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, майор поліції (за згодою).


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Теги: Старий ринок, Луцьк, перенесення
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Коментарі 3
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Закривайте цю ганебну брудну клоаку скоріше! Жителі міста зачекались.
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Мусово в комісію включить спецназ і нацгвардію - так колись наші діди розкуркулювали ворогів народу.
Лиш би хватило автозаків, бо вси спекулянти в луцьку тюрму не влізут, а до Маневич чимала дорога.
Головне правильна організація праці - або возити протестуючих в Маневичі фурами, або зробити тимчасовий концтабір на стадіоні в парку. Так робив Піночет. Там все рядишком, удобно.
Щоб нікому більше неповадно було дерти з простого народу три шкури!!!
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Особливо зачекались ті мешканці Луцька, які проживають поряд з цим гадюшником. Більше всіх не бажають порядку та зрушень ті громадяни нашого міста, що приїхали на цей в лапках ринок, які скупилися та поїхали собі додому на ГПЗ, Львівську, 33-40-55 квартали чи інший куточок Луцька і забули про цей сморід. А нам тут жити біля цього ринку, і ми вже натішились цим бардаком та хочемо змін. Побудувати Вам би під вашими вікнами таке саме, як у нас, що називається центральним ринком. Тоді хотів би почути як ви будите кричати, що під вікнами сморід.
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