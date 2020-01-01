У Луцьку відбудеться мистецький благодійний проект заради порятунку Катрусі Ребрини

У Луцьку організовують благодійний проект заради порятунку 3-річній, в якої лікарі виявили страшний діагноз – новотвір правої нирки, нейробластома.Так, 12-13 лютого о 12:00 відбудеться благодійний майстер-клас з виготовлення картини-оберегу у техніці витинанка «Берегиня», - повідомляють організатори заходу.З 18 лютого по 7 березня відбудеться виставка творчих робіт "Добротворчість лучанок". Витинанки будуть експонуватися впродовж двох тижнів у мистецькому салоні «Артист». На офіційній сторінці Палацу культури міста Луцька у мережі facebook відбуватиметься відкритий аукціон робіт.7 березня – зустріч з майстринями, які вкладали у свою роботу всю свою любов у виготовлення витинанок на підтримку Катрусі Ребрини.Організатори заходу запевняють, що всі кошти йтимуть на лікування дівчинки.