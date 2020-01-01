вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбудеться мистецький благодійний проект заради порятунку Катрусі Ребрини

У Луцьку відбудеться мистецький благодійний проект заради порятунку Катрусі Ребрини
У Луцьку організовують благодійний проект заради порятунку 3-річній Катрусі Ребрини, в якої лікарі виявили страшний діагноз – новотвір правої нирки, нейробластома.

Так, 12-13 лютого о 12:00 відбудеться благодійний майстер-клас з виготовлення картини-оберегу у техніці витинанка «Берегиня», - повідомляють організатори заходу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У 3-річної дівчинки з Луцька виявили пухлину в нирці: батьки благають про допомогу

З 18 лютого по 7 березня відбудеться виставка творчих робіт "Добротворчість лучанок". Витинанки будуть експонуватися впродовж двох тижнів у мистецькому салоні «Артист». На офіційній сторінці Палацу культури міста Луцька у мережі facebook відбуватиметься відкритий аукціон робіт.

7 березня – зустріч з майстринями, які вкладали у свою роботу всю свою любов у виготовлення витинанок на підтримку Катрусі Ребрини.
Організатори заходу запевняють, що всі кошти йтимуть на лікування дівчинки.
У Луцьку відбудеться мистецький благодійний проект заради порятунку Катрусі Ребрини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійний проект Катруся Ребрина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємцям Старого ринку, які чинитимуть опір під час його знесення, загрожує «кримінал»
Сьогодні, 15:11
Лучанин за кермом Mercedes вночі втікав від патрульних
Сьогодні, 15:00
У Луцьку відбудеться мистецький благодійний проект заради порятунку Катрусі Ребрини
Сьогодні, 14:30
У Луцьку створили робочу групу задля перенесення Старого ринку
Сьогодні, 14:25
У Луцьку школу №4 закривають на карантин
Сьогодні, 13:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині понад пів сотні шкіл та 13 дитсадків закрили на карантин
Сьогодні, 15:38
 0
«Луцьктепло» оштрафували на 30 тисяч: підприємство обіцяє повернути крадені гроші лучанам після їх письмового звернення
Сьогодні, 15:30
 0
Волинянка, яка проживає у Китаї, розповіла про ситуацію у країні через коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
 0
У Луцьку збирають пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту
Сьогодні, 15:20
 0
Підприємцям Старого ринку, які чинитимуть опір під час його знесення, загрожує «кримінал»
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8