У Луцьку відбудеться мистецький благодійний проект заради порятунку Катрусі Ребрини
Сьогодні, 14:30
У Луцьку організовують благодійний проект заради порятунку 3-річній Катрусі Ребрини, в якої лікарі виявили страшний діагноз – новотвір правої нирки, нейробластома.
Так, 12-13 лютого о 12:00 відбудеться благодійний майстер-клас з виготовлення картини-оберегу у техніці витинанка «Берегиня», - повідомляють організатори заходу.
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З 18 лютого по 7 березня відбудеться виставка творчих робіт "Добротворчість лучанок". Витинанки будуть експонуватися впродовж двох тижнів у мистецькому салоні «Артист». На офіційній сторінці Палацу культури міста Луцька у мережі facebook відбуватиметься відкритий аукціон робіт.
7 березня – зустріч з майстринями, які вкладали у свою роботу всю свою любов у виготовлення витинанок на підтримку Катрусі Ребрини.
Організатори заходу запевняють, що всі кошти йтимуть на лікування дівчинки.
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Так, 12-13 лютого о 12:00 відбудеться благодійний майстер-клас з виготовлення картини-оберегу у техніці витинанка «Берегиня», - повідомляють організатори заходу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У 3-річної дівчинки з Луцька виявили пухлину в нирці: батьки благають про допомогу
З 18 лютого по 7 березня відбудеться виставка творчих робіт "Добротворчість лучанок". Витинанки будуть експонуватися впродовж двох тижнів у мистецькому салоні «Артист». На офіційній сторінці Палацу культури міста Луцька у мережі facebook відбуватиметься відкритий аукціон робіт.
7 березня – зустріч з майстринями, які вкладали у свою роботу всю свою любов у виготовлення витинанок на підтримку Катрусі Ребрини.
Організатори заходу запевняють, що всі кошти йтимуть на лікування дівчинки.
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