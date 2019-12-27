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Лучанин за кермом Mercedes вночі втікав від патрульних

Лучанин за кермом Mercedes вночі втікав від патрульних
На Волині патрульні затримали водія, який утікав і чинив опір.

Інцидент трапився 30 січня близько 4-ї години ранку на вулиці Ковельській у Луцьку, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Так, поліцейські наказали зупинитись водієві Mercedes-Benz, який порушив ПДР. Керманич не виконав цю вимогу і почав утікати. Однак у селі Зміїнець екіпаж шляхом блокування зупинив автомобіль.

Під час затримання 25-річний лучанин, який перебував за кермом, почав чинити опір поліцейським та завдав удару ногою одному з патрульних, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження.

Чоловіка затримали, а про інцидент повідомили слідчо-оперативну групу. Тривають необхідні слідчі дії.

Відповідно до статті 342 Кримінального Кодексу України, опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Відповідно до статті 345 ККУ, за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу передбачені виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: опір, патрульний
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