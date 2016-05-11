У Луцьку жінка вкрала з готелю телевізор і покривало
Сьогодні, 17:36
У Луцьку з готельного номеру рівнянка намагалася викрасти телевізор та покривало.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише Район.Луцьк.
Так, у мініготелі «REST», що на вулиці Винниченка, уродженка Рівного зняла зі стіни телевізор та забрала з ліжка покривало. Загальна сума викрадених речей становить близько п’яти тисяч гривень. Жінка повністю визнала свою провину та активно сприяла розкриттю злочину.
Суд присудив їй 80 годин громадських робіт.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише Район.Луцьк.
Так, у мініготелі «REST», що на вулиці Винниченка, уродженка Рівного зняла зі стіни телевізор та забрала з ліжка покривало. Загальна сума викрадених речей становить близько п’яти тисяч гривень. Жінка повністю визнала свою провину та активно сприяла розкриттю злочину.
Суд присудив їй 80 годин громадських робіт.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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