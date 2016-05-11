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У Луцьку жінка вкрала з готелю телевізор і покривало

У Луцьку жінка вкрала з готелю телевізор і покривало
У Луцьку з готельного номеру рівнянка намагалася викрасти телевізор та покривало.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише Район.Луцьк.

Так, у мініготелі «REST», що на вулиці Винниченка, уродженка Рівного зняла зі стіни телевізор та забрала з ліжка покривало. Загальна сума викрадених речей становить близько п’яти тисяч гривень. Жінка повністю визнала свою провину та активно сприяла розкриттю злочину.

Суд присудив їй 80 годин громадських робіт.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: суд, жінка, готель, Луцьк
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