У Луцьку жінка вкрала з готелю телевізор і покривало





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише



Так, у мініготелі «REST», що на вулиці Винниченка, уродженка Рівного зняла зі стіни телевізор та забрала з ліжка покривало. Загальна сума викрадених речей становить близько п’яти тисяч гривень. Жінка повністю визнала свою провину та активно сприяла розкриттю злочину.



Суд присудив їй 80 годин громадських робіт.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з готельного номеру рівнянка намагалася викрасти телевізор та покривало.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише Район.Луцьк Так, у мініготелі «REST», що на вулиці Винниченка, уродженка Рівного зняла зі стіни телевізор та забрала з ліжка покривало. Загальна сума викрадених речей становить близько п’яти тисяч гривень. Жінка повністю визнала свою провину та активно сприяла розкриттю злочину.Суд присудив їй 80 годин громадських робіт.Головне фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію