Підприємцям Старого ринку, які чинитимуть опір під час його знесення, загрожує «кримінал»

Луцька міська рада закликала підприємців Старого ринку не чинити опору під час демонтажу конструкцій та зауважила, що за це доведеться нести відповідальність.Про це повідомляє пресслужба луцької мерії.Зокрема, інформують, що у зв’язку з вилученням земельної ділянки на вулиці Глушець, 1 з постійного користування комунального підприємства “Луцькі ринки” дія договорів оренди торгівельних місць, укладених з підприємцями, які здійснють діяльність на вказаній земельній ділянці буде припинена 2 лютого.Тож підприємців просять у добровільному порядку до 3 лютого демонтувати належні їм тимчасові споруди та інші конструкції.Міська рада попереджає, що у разі невиконання рішення міської ради в добровільному порядку, споруди та конструкції класифікуються як самочинно розміщені, а використання земельної ділянки під ці споруди класифікується як самовільне зайняття/захоплення землі, що тягне за собою притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності."У такому випадку демонтаж буде проведений департаментом муніципальної варти Луцької міської ради з подальшим відшкодуванням витрат на демонтаж та зберігання майна за кошти осіб, що здійснили їх встановлення відповідно до Правил благоустрою міста Луцька.Одночасно повідомляємо, що демонтаж буде здійснюватися департаментом муніципальної варти у присутності поліції. У разі виникнення опору законним вимогам поліції та порушенні громадського порядку, винні будуть притягнені до адміністративної та/або кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку", - повідомили у Луцькій міській раді.