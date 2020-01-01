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У Луцьку збирають пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту

У Луцьку збирають пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту
Лучан запрошують залишити свої пропозиції, як поліпшити роботу тролейбусів та маршруток у місті. Думку містян врахують під час проведення круглого столу на тему «Як покращити роботу громадського транспорту Луцька?».

Про це повідомили «СВІДОМІ» на своїй сторінці у Facebook.

Поділитися своєю пропозицією або зареєструватися для участі у заході можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ILsHNELJIGpp2cLl2KoyJpRXESM-ZC_pcfh5HinsTQY/viewform

«Ми, лучани, хочемо комфортно їздити містом. Саме тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком запрошують на круглий стіл, щоб напрацювати та обговорити пропозиції для покращення роботи громадського транспорту», – пишуть у Громадянському Русі.

Зустріч відбудеться у п’ятницю, 31 січня, о 17:00 в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою просп. Волі, 49 а, рекреаційна зона CITY PARK.

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Теги: Громадянський Рух «СВІДОМІ», обговорення, транспорт
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