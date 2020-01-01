У Луцьку збирають пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту





Про це повідомили «СВІДОМІ» на своїй сторінці у Facebook.



Поділитися своєю пропозицією або зареєструватися для участі у заході можна за посиланням:



«Ми, лучани, хочемо комфортно їздити містом. Саме тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком запрошують на круглий стіл, щоб напрацювати та обговорити пропозиції для покращення роботи громадського транспорту», – пишуть у Громадянському Русі.



Зустріч відбудеться у п’ятницю, 31 січня, о 17:00 в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою просп. Волі, 49 а, рекреаційна зона CITY PARK.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан запрошують залишити свої пропозиції, як поліпшити роботу тролейбусів та маршруток у місті. Думку містян врахують під час проведення круглого столу на тему «Як покращити роботу громадського транспорту Луцька?».Про це повідомили «СВІДОМІ» на своїй сторінці у Facebook.Поділитися своєю пропозицією або зареєструватися для участі у заході можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ILsHNELJIGpp2cLl2KoyJpRXESM-ZC_pcfh5HinsTQY/viewform «Ми, лучани, хочемо комфортно їздити містом. Саме тому Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської радизапрошують на круглий стіл, щоб напрацювати та обговорити пропозиції для покращення роботи громадського транспорту», – пишуть у Громадянському Русі.Зустріч відбудеться у п’ятницю, 31 січня, о 17:00 в офісі Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою просп. Волі, 49 а, рекреаційна зона CITY PARK.

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