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«Луцьктепло» оштрафували на 30 тисяч: підприємство обіцяє повернути крадені гроші лучанам після їх письмового звернення

«Луцьктепло» оштрафували на 30 тисяч: підприємство обіцяє повернути крадені гроші лучанам після їх письмового звернення
Волинське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України за результатами розгляду заяв побутових споживачів на дії Державного комунального підприємства «Луцьктепло» розпочало розгляд справи за статтею 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем.

Відділення довело, що ДКП «Луцьктепло», займаючи протягом 2018 року та січня – червня 2019 року домінуюче становище на ринку централізованого постачання гарячої води в межах м.Луцька, з травня 2018 року почало нав’язувати свої послуги прийняття на абонентський облік лічильника гарячої води, – повідомляє прес-служба Волинського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України.

У ДКП приймали на абонентський облік після проведення метрологічної повірки переносною повірочною установкою, що не передбачена законодавством України.

За вчинення порушення на «Луцьктепло» рішенням адміністративної колегії антимонопольного комітету накладено штрафні санкції у розмірі 30 тис. грн.

На засіданні адміністративної колегії Відділення директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський повідомив, що усі, неправомірно отримані, будуть повернуті споживачам за їх письмовим зверненням в ДКП «Луцьктепло» (м. Луцьк, вул. Г. Артемовського, 20).

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Теги: ДКП Луцьктепло, Луцьк, лічильники, гроші, тепло, опалення
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