Волинянка, яка проживає у Китаї, розповіла про ситуацію у країні через коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Поліна Ожилевська родом із Любешева, нині живе у Китаї. Дівчина розповіла про те, що нині відбувається у Китаї та чи слід боятися українцям.
Про це йдеться у телепрограмі «Тема дня» на каналі UA:Перший, - пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Темою цієї телепередачі було питання, як уберегтися від коронавірусу. Гість програми – Андрій Скіпальський, генеральний директор Директорату громадського здоров'я міністерства.
У прямому включенні із Пекіна Поліна Ожилевська поінформула, що ретельно стежить за тією ситуацією, яка відбувається у цій країні. І наголосила: цифри постійно змінюються. Також Поліна розповіла, що у Пекіні наразі все значно спокійніше, ніж безпосередньо у вогнищі захворювання. І все ж можна помітити, що у громадських місцях, транспорті людей значно поменшало.
«На рахунок поінформованості державою, то я дуже задоволена, бо на кожному кроці говориться про те, що треба носити маску, що краще не ходити в місцях скупчення людей, мити добре руки. Скрізь відчувається запах стерилізації. Наприклад, у моєму будинку щоденно обмиваються стіни, ліфти. Так само можна говорити і про заклади харчування. З деяких джерел я чула, що є певні проблеми із доставкою продуктів харчування. В моєму мікрорайоні ця проблема теж відчувається…» - розповіла дівчина.
На запитання ж, чи не планують українці повертатися з Пекіну, Поліна сказала, що, на скільки їй відомо, то наразі там проживає на постійній основі приблизно тисячі українців. Посольство бере активну участь у тому, щоби дбати про безпеку людей, інформувати їх про вірус. Деякі ж країни взагалі організовують чартерні рейси і стараються за потребою вивозити своїх людей із міста Ухань.
А ще Поліна Ожилевська повідомила, що має у планах приїхати в Україну, та закликала українців не дослухатися до пліток, які нині ширяться довкола коронавірусу, зокрема й в Україні. До речі, зазначила, що у Китаї влада намагається контролювати поширення цих фейків.
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Про це йдеться у телепрограмі «Тема дня» на каналі UA:Перший, - пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Темою цієї телепередачі було питання, як уберегтися від коронавірусу. Гість програми – Андрій Скіпальський, генеральний директор Директорату громадського здоров'я міністерства.
У прямому включенні із Пекіна Поліна Ожилевська поінформула, що ретельно стежить за тією ситуацією, яка відбувається у цій країні. І наголосила: цифри постійно змінюються. Також Поліна розповіла, що у Пекіні наразі все значно спокійніше, ніж безпосередньо у вогнищі захворювання. І все ж можна помітити, що у громадських місцях, транспорті людей значно поменшало.
«На рахунок поінформованості державою, то я дуже задоволена, бо на кожному кроці говориться про те, що треба носити маску, що краще не ходити в місцях скупчення людей, мити добре руки. Скрізь відчувається запах стерилізації. Наприклад, у моєму будинку щоденно обмиваються стіни, ліфти. Так само можна говорити і про заклади харчування. З деяких джерел я чула, що є певні проблеми із доставкою продуктів харчування. В моєму мікрорайоні ця проблема теж відчувається…» - розповіла дівчина.
На запитання ж, чи не планують українці повертатися з Пекіну, Поліна сказала, що, на скільки їй відомо, то наразі там проживає на постійній основі приблизно тисячі українців. Посольство бере активну участь у тому, щоби дбати про безпеку людей, інформувати їх про вірус. Деякі ж країни взагалі організовують чартерні рейси і стараються за потребою вивозити своїх людей із міста Ухань.
А ще Поліна Ожилевська повідомила, що має у планах приїхати в Україну, та закликала українців не дослухатися до пліток, які нині ширяться довкола коронавірусу, зокрема й в Україні. До речі, зазначила, що у Китаї влада намагається контролювати поширення цих фейків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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