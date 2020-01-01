Волинянка, яка проживає у Китаї, розповіла про ситуацію у країні через коронавірус. ВІДЕО

Поліна Ожилевська родом із Любешева, нині живе у Китаї. Дівчина розповіла про те, що нині відбувається у Китаї та чи слід боятися українцям.



Про це йдеться у телепрограмі «Тема дня» на каналі UA:Перший, - пише Любешівська районна газета



Темою цієї телепередачі було питання, як уберегтися від коронавірусу. Гість програми – Андрій Скіпальський, генеральний директор Директорату громадського здоров'я міністерства.



У прямому включенні із Пекіна Поліна Ожилевська поінформула, що ретельно стежить за тією ситуацією, яка відбувається у цій країні. І наголосила: цифри постійно змінюються. Також Поліна розповіла, що у Пекіні наразі все значно спокійніше, ніж безпосередньо у вогнищі захворювання. І все ж можна помітити, що у громадських місцях, транспорті людей значно поменшало.



«На рахунок поінформованості державою, то я дуже задоволена, бо на кожному кроці говориться про те, що треба носити маску, що краще не ходити в місцях скупчення людей, мити добре руки. Скрізь відчувається запах стерилізації. Наприклад, у моєму будинку щоденно обмиваються стіни, ліфти. Так само можна говорити і про заклади харчування. З деяких джерел я чула, що є певні проблеми із доставкою продуктів харчування. В моєму мікрорайоні ця проблема теж відчувається…» - розповіла дівчина.



На запитання ж, чи не планують українці повертатися з Пекіну, Поліна сказала, що, на скільки їй відомо, то наразі там проживає на постійній основі приблизно тисячі українців. Посольство бере активну участь у тому, щоби дбати про безпеку людей, інформувати їх про вірус. Деякі ж країни взагалі організовують чартерні рейси і стараються за потребою вивозити своїх людей із міста Ухань.



А ще Поліна Ожилевська повідомила, що має у планах приїхати в Україну, та закликала українців не дослухатися до пліток, які нині ширяться довкола коронавірусу, зокрема й в Україні. До речі, зазначила, що у Китаї влада намагається контролювати поширення цих фейків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. родом із Любешева, нині живе у Китаї. Дівчина розповіла про те, що нині відбувається у Китаї та чи слід боятися українцям.Про це йдеться у телепрограмі «Тема дня» на каналі UA:Перший, - пише Любешівська районна газета "Нове життя". Темою цієї телепередачі було питання, як уберегтися від коронавірусу. Гість програми –, генеральний директор Директорату громадського здоров'я міністерства.У прямому включенні із Пекіна Поліна Ожилевська поінформула, що ретельно стежить за тією ситуацією, яка відбувається у цій країні. І наголосила: цифри постійно змінюються. Також Поліна розповіла, що у Пекіні наразі все значно спокійніше, ніж безпосередньо у вогнищі захворювання. І все ж можна помітити, що у громадських місцях, транспорті людей значно поменшало.«На рахунок поінформованості державою, то я дуже задоволена, бо на кожному кроці говориться про те, що треба носити маску, що краще не ходити в місцях скупчення людей, мити добре руки. Скрізь відчувається запах стерилізації. Наприклад, у моєму будинку щоденно обмиваються стіни, ліфти. Так само можна говорити і про заклади харчування. З деяких джерел я чула, що є певні проблеми із доставкою продуктів харчування. В моєму мікрорайоні ця проблема теж відчувається…» - розповіла дівчина.На запитання ж, чи не планують українці повертатися з Пекіну, Поліна сказала, що, на скільки їй відомо, то наразі там проживає на постійній основі приблизно тисячі українців. Посольство бере активну участь у тому, щоби дбати про безпеку людей, інформувати їх про вірус. Деякі ж країни взагалі організовують чартерні рейси і стараються за потребою вивозити своїх людей із міста Ухань.А ще Поліна Ожилевська повідомила, що має у планах приїхати в Україну, та закликала українців не дослухатися до пліток, які нині ширяться довкола коронавірусу, зокрема й в Україні. До речі, зазначила, що у Китаї влада намагається контролювати поширення цих фейків.

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