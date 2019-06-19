За газ волиняни можуть платити через п'ять онлайн-сервісів. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє прес-служба ТОВ



Станом на 1 січня 2020 року компанія «Волиньгаз збут» налагодила роботу з п’ятьма платіжними системами: EasyPay, Portmone, Ipay, Ощад 24 і Приват 24. Оплата за газ через інтернет здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і MasterCard. Про наявність та розмір комісії платіжні сервіси інформують платників в процесі здійснення операції.



«Залучення різних онлайн-сервісів створюють клієнтам компанії додатковий комфорт і відкривають можливості для економії коштів і часу. Маючи доступ до інтернету і банківську карту, послуги з газопостачання можна сплатити незалежно від часу і місця перебування. Вибрати сервіс для розрахунків можна в Особистому кабінеті на сайті Микола Тищук.



Варто зауважити, що «Волиньгаз збут» оплачує банківський комісійний збір по кожному оплаченому рахунку в розмірі 0,3%. Що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №792 «Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ». Однак, ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково стягують з споживачів власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році для клієнтів ТОВ «Волиньгаз збут» діє п’ять платіжних онлайн-сервісів. Завдяки цьому споживачі газу у Волинській області отримали можливість вибору найзручнішого сервісу, а також оплати за газ без комісії.Про це повідомляє прес-служба ТОВ «Волиньгаз Збут» Станом на 1 січня 2020 року компанія «Волиньгаз збут» налагодила роботу з п’ятьма платіжними системами:. Оплата за газ через інтернет здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і MasterCard. Про наявність та розмір комісії платіжні сервіси інформують платників в процесі здійснення операції.«Залучення різних онлайн-сервісів створюють клієнтам компанії додатковий комфорт і відкривають можливості для економії коштів і часу. Маючи доступ до інтернету і банківську карту, послуги з газопостачання можна сплатити незалежно від часу і місця перебування. Вибрати сервіс для розрахунків можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua , або безпосередньо на сторінках сервісів», – говорить директор ТОВ «Волиньгаз збут»Варто зауважити, що «Волиньгаз збут» оплачує банківський комісійний збір по кожному оплаченому рахунку в розмірі 0,3%. Що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №792 «Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ». Однак, ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково стягують з споживачів власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір.

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