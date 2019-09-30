У Луцьку водій вантажівки посеред дороги згубив майже 20 тонн жому і втік. ФОТО

У Луцьку через необачність водія вантажівки на проїжджій частині опинилося майже 20 тонн жому.Про цеповідомили очевидці з місця події.Інцидент трапився сьогодні, 30 січня, близько 15:00 неподалік Гнідавського цукрового заводу.Зі слів очевидця автопригоди, водій вантажного автомобіля несвоєчасно або помилково натиснув важіль відкриття вантажної платформи (кузова) автомобіля під час руху, тому весь вміст вантажівки миттєво опинився на проїжджій частині.«Водій вийшов з кабіни автомобіля, схопився за голову і поїхав, залишивши 20 тонн жому смердіти на дорозі. Добре, що життя навчило тримати дистанцію від вантажівок, бо цей жом би був на моєму авто», - каже свідок, який їхав слідом за вантажівкою.