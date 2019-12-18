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У Польщі спіймали двох українців, які їздили п’яними на крадених автівках

У Польщі спіймали двох українців, які їздили п’яними на крадених автівках
Крадіжка авто, водіння в нетверезому стані, зберігання наркотиків, спроба дати хабара і не тільки. Двоє громадян України, 27 та 24 років, впродовж одного дня вчинили низку злочинів у місті Легіоново (Польща) й позбулися свободи.

Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт місцевої поліції, житель Легіоново поскаржився, що орендатори його квартири пошкодили майно: зламали двері, розбили вікна, зірвали шпалери зі стін і знищили обладнання. Суму збитків власник оцінив майже в 17 тисяч злотих.

Поліцейські, які прибули на виклик, побачили двох агресивних і нетверезих громадян України. У старшого з них знайшли марихуану. До того ж він намагався вручити хабара, щоб відкупитися. Його 24-річний друг чинив опір при затриманні та ображав поліцейських. Обох чоловіків забрали у відділок.

Під час розслідування слідчі виявили, що 27-річний громадянин України кількома годинами раніше викрав Dodge й сів за кермо, маючи в крові майже проміле алкоголю. Другий із затриманих українців того ж дня вкрав Fiat, яким також керував у нетверезому стані.

На підставі зібраних доказів прокурор висунув чоловікам звинувачення в крадіжці зі зломом транспортних засобів, водінні в нетверезому стані, хабарництві, неповазі до правоохоронців, чиненні опору при затриманні та пошкодженні чужого майна. Суд арештував обох громадян України на 3 місяці, поки триватиме слідство.

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Теги: українці, Польща
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