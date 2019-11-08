«Динамо» зміцнює свій склад з поглядом в майбутнє*

«Динамо» хочуть вірити, що навесні їм вдасться наздогнати «Шахтар» Донецьк, який вирвався вперед з відривом в 14 очок. Це відставання здається немислимим, але «Динамо» буде боротися. А друге місце потрібно втримувати – всього на два очки позаду «Зоря » і на три – «Десна» та «Олександрія». Експерти БК «



Тренерський штаб київської команди не планує жодних серйозних змін у складі. Керівництво «Динамо» підписало контракт лише з один новобранцем. Ним став Олабіран Блессінг Муїва, але на футболці в цього нігерійця буде написано Беніто. 21-річний форвард підписав контракт на три з половиною роки. Беніто провів два сезони в російському «Тамбові» і з командою прорвався з ФНЛ в РПЛ. Однак в прем’єр лізі нігерієць майже не грав, він провів лише вісім матчів, в яких забив один гол. «Тамбов» не став затримувати цього гравця і відпустив в «Динамо» Київ. Беніто – це гравець олімпійської збірної Нігерії, а дістався синьо-білим абсолютно безкоштовно. Скаутам «Динамо» сподобався агресивний стиль гри Беніто. Незважаючи на те,що Бенджамін Вербич з Словенії і Карлос де Пенья з Уругваю грають на позиції лівого вінгера в Києві, тренерський штаб «Динамо» буде давати ігровий час новобранцю команди проявити себе.



Іншим важливим фактом є те, що «Динамо» зуміло розлучитися з трьома гравцями. Центральний півзахисник Денис Гармаш зіграв лише тринадцять матчів в цьому сезоні і біло-голубі вирішили відпустити його в Туреччину, де він зараз грає в складі «Різеспора». Однак, на правах оренди. За такою ж схемою, «Динамо» прилаштувало Микиту Кравченка. 22-річний хавбек грав за киян з 2015 року, але поки ще не виріс до гравця основи. Він був орендований «Олімпіком» з Донецька, де Кравченко зможе отримати ігрову практику. «Динамо» також віддало в оренду Сідклея. 26-річний бразилець переїхав до Києва в 2018, але не показав себе гравцем, гідним місця в основі. Провівши сімнадцять матчів за два роки, Сідклея вирішив піти. «Корінтіанс» орендували захисника і заплатили киянам шістсот тисяч євро за нього.



Перепідписання контракту також може вважатися успішним у трансферній кампанії. За даними Богдан Лєднєв, який на даний момент перебуває в «Зорі» на правах оренди, підписав новий чотирирічний контракт. Цілком можливо, що в літній час тренерський штаб «Динамо» забере Лєднєва назад в Київ. 18-річний воротар Руслан Нещерет підписав п'ятирічний контракт - він виступав у молодіжних командах «Динамо», включаючи молодіжну лігу УЄФА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київські динамівці майже не сумніваються в тому, що збережуть друге місце в чемпіонаті України. Звичайно, вхочуть вірити, що навесні їм вдасться наздогнати «Шахтар» Донецьк, який вирвався вперед з відривом в 14 очок. Це відставання здається немислимим, але «Динамо» буде боротися. А друге місце потрібно втримувати – всього на два очки позаду «Зоря » і на три – «Десна» та «Олександрія». Експерти БК « мобільний Паріматч » сумніваються в тому, що «Динамо» зможе обійти «Шахтар», але впевнені, що синьо-білі займуть підсумкове друге місце.Тренерський штаб київської команди не планує жодних серйозних змін у складі. Керівництво «Динамо» підписало контракт лише з один новобранцем. Ним став, але на футболці в цього нігерійця буде написано. 21-річний форвард підписав контракт на три з половиною роки. Беніто провів два сезони в російському «Тамбові» і з командою прорвався з ФНЛ в РПЛ. Однак в прем’єр лізі нігерієць майже не грав, він провів лише вісім матчів, в яких забив один гол. «Тамбов» не став затримувати цього гравця і відпустив в «Динамо» Київ.– це гравець олімпійської збірної Нігерії, а дістався синьо-білим абсолютно безкоштовно. Скаутам «Динамо» сподобався агресивний стиль гри Беніто. Незважаючи на те,щоз Словенії із Уругваю грають на позиції лівого вінгера в Києві, тренерський штаб «Динамо» буде давати ігровий час новобранцю команди проявити себе.Іншим важливим фактом є те, що «Динамо» зуміло розлучитися з трьома гравцями. Центральний півзахисникзіграв лише тринадцять матчів в цьому сезоні і біло-голубі вирішили відпустити його в Туреччину, де він зараз грає в складі «Різеспора». Однак, на правах оренди. За такою ж схемою, «Динамо» прилаштувало. 22-річний хавбек грав за киян з 2015 року, але поки ще не виріс до гравця основи. Він був орендований «Олімпіком» з Донецька, дезможе отримати ігрову практику. «Динамо» також віддало в оренду. 26-річний бразилець переїхав до Києва в 2018, але не показав себе гравцем, гідним місця в основі. Провівши сімнадцять матчів за два роки,вирішив піти. «Корінтіанс» орендували захисника і заплатили киянам шістсот тисяч євро за нього.Перепідписання контракту також може вважатися успішним у трансферній кампанії. За даними Спортфакту , кияни продовжили договори з двома молодими гравцями. Хавбек, який на даний момент перебуває в «Зорі» на правах оренди, підписав новий чотирирічний контракт. Цілком можливо, що в літній час тренерський штаб «Динамо» забереназад в Київ. 18-річний воротарпідписав п'ятирічний контракт - він виступав у молодіжних командах «Динамо», включаючи молодіжну лігу УЄФА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію