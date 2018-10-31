Спіймали двох лучан, які у гаражі переховували крадену автівку
Сьогодні, 16:23
Поліцейські викрили двох лучан, які у січні цього року поцупили автомобіль Nissan.
Так, 21 січня до Луцького районного відділення поліції звернувся 38-річний житель цього ж району та повідомив, що викрали його автомобіль, - пише ГУНП у Волинській області.
Згодом поліцейські вийшли на слід зловмисників. Автовикрадачами виявилися двоє жителів обласного центру, 21 та 22 років. Правоохоронці знайшли автомобіль, який злодії переховували у гаражі в Луцьку.
Наразі вирішують питання щодо оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове слідство.
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Так, 21 січня до Луцького районного відділення поліції звернувся 38-річний житель цього ж району та повідомив, що викрали його автомобіль, - пише ГУНП у Волинській області.
Згодом поліцейські вийшли на слід зловмисників. Автовикрадачами виявилися двоє жителів обласного центру, 21 та 22 років. Правоохоронці знайшли автомобіль, який злодії переховували у гаражі в Луцьку.
Наразі вирішують питання щодо оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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