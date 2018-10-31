Спіймали двох лучан, які у гаражі переховували крадену автівку

Поліцейські викрили двох лучан, які у січні цього року поцупили автомобіль Nissan.Так, 21 січня до Луцького районного відділення поліції звернувся 38-річний житель цього ж району та повідомив, що викрали його автомобіль, - пише ГУНП у Волинській області.Згодом поліцейські вийшли на слід зловмисників. Автовикрадачами виявилися двоє жителів обласного центру, 21 та 22 років. Правоохоронці знайшли автомобіль, який злодії переховували у гаражі в Луцьку.Наразі вирішують питання щодо оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове слідство.