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Спіймали двох лучан, які у гаражі переховували крадену автівку

Спіймали двох лучан, які у гаражі переховували крадену автівку
Поліцейські викрили двох лучан, які у січні цього року поцупили автомобіль Nissan.

Так, 21 січня до Луцького районного відділення поліції звернувся 38-річний житель цього ж району та повідомив, що викрали його автомобіль, - пише ГУНП у Волинській області.

Згодом поліцейські вийшли на слід зловмисників. Автовикрадачами виявилися двоє жителів обласного центру, 21 та 22 років. Правоохоронці знайшли автомобіль, який злодії переховували у гаражі в Луцьку.

Наразі вирішують питання щодо оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове слідство.


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Теги: автовикрадачі, лучани, поліція
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