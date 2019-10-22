Волиняни можуть передати покази електролічильника через Viber
Сьогодні, 16:42
ПрАТ «Волиньобленерго» запустило новий сервіс для побутових споживачів – Viber-бот «ПрАТ «Волиньобленерго».
Про це інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
Відтепер оператор системи розподілу електроенергії пропонує споживачам зручний функціонал – меню бота просте та зрозуміле. Щоб передати покази у популярному месенджері, потрібно лише знати номер свого особового рахунка та покази засобу обліку.
Також у Viber-боті можна передати покази одразу за багатьма особовими рахунками.
Аби скористатися сервісом, необхідно приєднайтися до Viber-боту «ПрАТ «Волиньобленерго», вибравши один із способів:
- просканувати QR-код
- або перейти за посиланням.
Покрокова інструкція тут.
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Про це інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
Відтепер оператор системи розподілу електроенергії пропонує споживачам зручний функціонал – меню бота просте та зрозуміле. Щоб передати покази у популярному месенджері, потрібно лише знати номер свого особового рахунка та покази засобу обліку.
Також у Viber-боті можна передати покази одразу за багатьма особовими рахунками.
Аби скористатися сервісом, необхідно приєднайтися до Viber-боту «ПрАТ «Волиньобленерго», вибравши один із способів:
- просканувати QR-код
- або перейти за посиланням.
Покрокова інструкція тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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