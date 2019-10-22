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Волиняни можуть передати покази електро­лічильника через Viber

Волиняни можуть передати покази електро­лічильника через Viber
ПрАТ «Волиньобленерго» запустило новий сервіс для побутових споживачів – Viber-бот «ПрАТ «Волиньобленерго».

Про це інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».

Відтепер оператор системи розподілу електроенергії пропонує споживачам зручний функціонал – меню бота просте та зрозуміле. Щоб передати покази у популярному месенджері, потрібно лише знати номер свого особового рахунка та покази засобу обліку.

Також у Viber-боті можна передати покази одразу за багатьма особовими рахунками.

Аби скористатися сервісом, необхідно приєднайтися до Viber-боту «ПрАТ «Волиньобленерго», вибравши один із способів:

- просканувати QR-код
Волиняни можуть передати покази електро­лічильника через Viber

- або перейти за посиланням.

Покрокова інструкція тут.
Волиняни можуть передати покази електро­лічильника через Viber

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Теги: Волиньобленерго
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