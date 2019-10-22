Волиняни можуть передати покази електро­лічильника через Viber





Про це інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».



Відтепер оператор системи розподілу електроенергії пропонує споживачам зручний функціонал – меню бота просте та зрозуміле. Щоб передати покази у популярному месенджері, потрібно лише знати номер свого особового рахунка та покази засобу обліку.



Також у Viber-боті можна передати покази одразу за багатьма особовими рахунками.



Аби скористатися сервісом, необхідно приєднайтися до Viber-боту «ПрАТ «Волиньобленерго», вибравши один із способів:



- просканувати QR-код



- або перейти за посиланням.



Покрокова інструкція



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПрАТ «Волиньобленерго» запустило новий сервіс для побутових споживачів – Viber-бот «ПрАТ «Волиньобленерго».Про це інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».Відтепер оператор системи розподілу електроенергії пропонує споживачам зручний функціонал – меню бота просте та зрозуміле. Щоб передати покази у популярному месенджері, потрібно лише знати номер свого особового рахунка та покази засобу обліку.Також у Viber-боті можна передати покази одразу за багатьма особовими рахунками.Аби скористатися сервісом, необхідно приєднайтися до Viber-боту «ПрАТ «Волиньобленерго», вибравши один із способів:- просканувати QR-код- або перейти за посиланням.Покрокова інструкція тут

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію