У Луцьку водій заплатить чималу суму потерпілим, яких збив на переході





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише



Так, у жовтні 2018 року водій легковика не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом та наїхав на двох людей. Потерпілих госпіталізували з тяжкими та середніми тілесними ушкодженнями.



На суді водія змусили відшкодувати близько 140 тисяч гривень лікарні, 50 тисяч гривень одному потерпілому та 75 тисяч іншому. Окрім цього, у нього відібрали водійське посвідчення та присудили два роки іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили водія, який автомобілем збив двох людей на пішохідному переході.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише Район.in.ua. Так, у жовтні 2018 року водій легковика не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом та наїхав на двох людей. Потерпілих госпіталізували з тяжкими та середніми тілесними ушкодженнями.На суді водія змусили відшкодувати близько 140 тисяч гривень лікарні, 50 тисяч гривень одному потерпілому та 75 тисяч іншому. Окрім цього, у нього відібрали водійське посвідчення та присудили два роки іспитового строку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію