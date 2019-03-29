У Луцьку водій заплатить чималу суму потерпілим, яких збив на переході
Сьогодні, 17:04
У Луцьку судили водія, який автомобілем збив двох людей на пішохідному переході.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише Район.in.ua.
Так, у жовтні 2018 року водій легковика не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом та наїхав на двох людей. Потерпілих госпіталізували з тяжкими та середніми тілесними ушкодженнями.
На суді водія змусили відшкодувати близько 140 тисяч гривень лікарні, 50 тисяч гривень одному потерпілому та 75 тисяч іншому. Окрім цього, у нього відібрали водійське посвідчення та присудили два роки іспитового строку.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 23 січня 2020 року, - пише Район.in.ua.
Так, у жовтні 2018 року водій легковика не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом та наїхав на двох людей. Потерпілих госпіталізували з тяжкими та середніми тілесними ушкодженнями.
На суді водія змусили відшкодувати близько 140 тисяч гривень лікарні, 50 тисяч гривень одному потерпілому та 75 тисяч іншому. Окрім цього, у нього відібрали водійське посвідчення та присудили два роки іспитового строку.
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