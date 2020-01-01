Перший міжнародний автобус на Волині. РЕТРОФОТО





Ретрофото Юрій Фініковський на сторінці у Facebook.



"Просто неймовірне фото! Пасажирський автобус "Влодава - Любомль" на зупинці по вулиці Колійовій, (пізніше - вул. Пілсудського, нині - вулиця 1 Травня) у м. Любомль. 1930-ті рр. Перше міжнародне таксі з нашого міста за всю історію! На задньому плані видніється палац Браницьких XVIII ст. Сьогодні на цьому місці - двохповерховий житловий будинок поблизу пожежної частини!" - йдеться у дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували світлину першого міжнародного пасажирського автобуса "Влодава-Любомль", зроблену у 1930-му році.Ретрофото розмістив директор Любомльського краєзнавчого музеюна сторінці у Facebook."Просто неймовірне фото! Пасажирський автобус "Влодава - Любомль" на зупинці по вулиці Колійовій, (пізніше - вул. Пілсудського, нині - вулиця 1 Травня) у м. Любомль. 1930-ті рр. Перше міжнародне таксі з нашого міста за всю історію! На задньому плані видніється палац Браницьких XVIII ст. Сьогодні на цьому місці - двохповерховий житловий будинок поблизу пожежної частини!" - йдеться у дописі.

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