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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень підніметься до +6…+7. Вітер західний і південно-західний, 2-7 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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