Лучанам за січень перерахують платіжки за опалення та гарячу воду





Про це йдеться на



Зауважують, планова ціна на природний газ у січні дозволяла сміливо оголошувати, що знижка за послуги підприємства за підсумками місяця складе 7%, однак додаткове зниження ціни енергоносія НАК «Нафтогазом України» змусило коригувати попередній коефіцієнт.



У зв’язку з тим, що НАК «Нафтогаз України» знизив ціну природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування, розподілу природного газу, торговельної надбавки постачальника) придбаного у січні 2020 року, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», ДКП «Луцьктепло» здійснює перерахунок плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів із застосуванням знижки 16%. Для споживачів, помешкання яких не обладнані засобами комерційного обліку, знижка 16% буде застосована після врахування температурного коефіцієнту. Іншими словами, знижка буде застосована до нарахування за метр квадратний опалювальної площі.



Виходячи з попереднього наказу ДКП «Луцьктепло» від 03.01.2020 №9, знижка для всіх категорій споживачів у січні мала складати 7%, однак чергове зниження ціни природного газу постачальником призвело до збільшення знижки до вище зазначених 16%, що відображено в Наказі ДКП «Луцьктепло» від 29.01.2020 №41 Про внесення змін до наказу від 03.01.2020 №9 «Про перерахунок вартості теплової енергії, послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання»



Таким чином, у платіжках за січень лучани отримають менші суми до оплати за спожиті послуги. Не зважаючи на це, рівень оплати за спожиті послуги за грудень складає 81%, а загальна заборгованість категорії населення станом на 1 січня 2020 року зросла до 161,3 млн. грн, що безумовно погіршує фінансову ситуацію на підприємстві.



Відтак, ДКП «Луцьктепло» звертається до споживачів з вимогою вчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки на спожиті комунальні послуги.



Це дозволить розвивати трудовий потенціал, вчасно розраховуватись за газ та електроенергію, проводити планові та капітальні роботи на тепломережах, здійснювати модернізацію обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП "Луцьктепло" повідомляє, знижка на послуги за опалення та гарячу воду за січень 2020 року буде більшою, ніж було попередньо сплановано.Про це йдеться на сайті підприємства. Зауважують, планова ціна на природний газ у січні дозволяла сміливо оголошувати, що знижка за послуги підприємства за підсумками місяця складе 7%, однак додаткове зниження ціни енергоносія НАК «Нафтогазом України» змусило коригувати попередній коефіцієнт.У зв’язку з тим, що НАК «Нафтогаз України» знизив ціну природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування, розподілу природного газу, торговельної надбавки постачальника) придбаного у січні 2020 року, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», ДКП «Луцьктепло» здійснює перерахунок плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів із застосуванням знижки 16%. Для споживачів, помешкання яких не обладнані засобами комерційного обліку, знижка 16% буде застосована після врахування температурного коефіцієнту. Іншими словами, знижка буде застосована до нарахування за метр квадратний опалювальної площі.Виходячи з попереднього наказу ДКП «Луцьктепло» від 03.01.2020 №9, знижка для всіх категорій споживачів у січні мала складати 7%, однак чергове зниження ціни природного газу постачальником призвело до збільшення знижки до вище зазначених 16%, що відображено в Наказі ДКП «Луцьктепло» від 29.01.2020 №41 Про внесення змін до наказу від 03.01.2020 №9 «Про перерахунок вартості теплової енергії, послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання»Таким чином, у платіжках за січень лучани отримають менші суми до оплати за спожиті послуги. Не зважаючи на це, рівень оплати за спожиті послуги за грудень складає 81%, а загальна заборгованість категорії населення станом на 1 січня 2020 року зросла до 161,3 млн. грн, що безумовно погіршує фінансову ситуацію на підприємстві.Відтак, ДКП «Луцьктепло» звертається до споживачів з вимогою вчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки на спожиті комунальні послуги.Це дозволить розвивати трудовий потенціал, вчасно розраховуватись за газ та електроенергію, проводити планові та капітальні роботи на тепломережах, здійснювати модернізацію обладнання.

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