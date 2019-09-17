Луцькі аніматори створили мільтфільм про тарганів. ВІДЕО





Головних персонажів короткометражної стрічки та історію її створення можна побачити на виставці, яка відкрилась у волинському університеті, - пише



У мультику – 7 персонажів, розповідає художниця Марія Гвоздєва, яка працювала над створенням ляльок.



"В нас є тарган, головний персонаж, є мама тарганиха, ще є два персонажі, вони сховані в коробці. Не показуємо, бо розкриємо сюжет мультфільму", - розповідає художниця Марія Гвоздєва.



Сюжет фільму - про перевтілення таргана. Автори мультика кажуть, що обрали цю комаху через те, що люди не хочуть себе ототожнювати з нею. В анімації показують, що не варто наслідувати когось, треба бути собою, - розповідає менеджер проекту Максим Войчук.



"Головний персонаж шукає себе, в першій серії намагається сприйняти себе таким, як він є, полюбити себе. Як співає Сергій Бабкін, будь тим ким ти є, люби своє. В інших також буде пізнавати себе, пізнавати цей світ, як частинку цього великого світу", - розповідає Максим Войчук.



Український музикант Сергій Бабкін озвучив головного героя і написав саундтрек до мульта. Творці подали проект на національні та європейські фестивалі, згодом його представлять на загал, розповідає автор ідеї Леонід Тивонюк.



Подивитися на героїв мультика і картини з історії його створення можна в Академії розвитку СНУ ім. Лесі Українки. На основі стрічки “Чому плачуть діти” мультиплікатори планують створити анімаційний серіал. Для цього шукають благодійників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ляльки-таргани стали героями мультику “Чому плачуть діти”, який створили волинські аніматори із студії “ІМАГО”.Головних персонажів короткометражної стрічки та історію її створення можна побачити на виставці, яка відкрилась у волинському університеті, - пише Суспільне Волині У мультику – 7 персонажів, розповідає художниця, яка працювала над створенням ляльок."В нас є тарган, головний персонаж, є мама тарганиха, ще є два персонажі, вони сховані в коробці. Не показуємо, бо розкриємо сюжет мультфільму", - розповідає художниця Марія Гвоздєва.Сюжет фільму - про перевтілення таргана. Автори мультика кажуть, що обрали цю комаху через те, що люди не хочуть себе ототожнювати з нею. В анімації показують, що не варто наслідувати когось, треба бути собою, - розповідає менеджер проекту Максим Войчук."Головний персонаж шукає себе, в першій серії намагається сприйняти себе таким, як він є, полюбити себе. Як співає Сергій Бабкін, будь тим ким ти є, люби своє. В інших також буде пізнавати себе, пізнавати цей світ, як частинку цього великого світу", - розповідає Максим Войчук.Український музикантозвучив головного героя і написав саундтрек до мульта. Творці подали проект на національні та європейські фестивалі, згодом його представлять на загал, розповідає автор ідеї Леонід Тивонюк.Подивитися на героїв мультика і картини з історії його створення можна в Академії розвитку СНУ ім. Лесі Українки. На основі стрічки “Чому плачуть діти” мультиплікатори планують створити анімаційний серіал. Для цього шукають благодійників.

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