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Луцькі аніматори створили мільтфільм про тарганів. ВІДЕО

Луцькі аніматори створили мільтфільм про тарганів. ВІДЕО
Ляльки-таргани стали героями мультику “Чому плачуть діти”, який створили волинські аніматори із студії “ІМАГО”.

Головних персонажів короткометражної стрічки та історію її створення можна побачити на виставці, яка відкрилась у волинському університеті, - пише Суспільне Волині.

У мультику – 7 персонажів, розповідає художниця Марія Гвоздєва, яка працювала над створенням ляльок.

"В нас є тарган, головний персонаж, є мама тарганиха, ще є два персонажі, вони сховані в коробці. Не показуємо, бо розкриємо сюжет мультфільму", - розповідає художниця Марія Гвоздєва.

Сюжет фільму - про перевтілення таргана. Автори мультика кажуть, що обрали цю комаху через те, що люди не хочуть себе ототожнювати з нею. В анімації показують, що не варто наслідувати когось, треба бути собою, - розповідає менеджер проекту Максим Войчук.

"Головний персонаж шукає себе, в першій серії намагається сприйняти себе таким, як він є, полюбити себе. Як співає Сергій Бабкін, будь тим ким ти є, люби своє. В інших також буде пізнавати себе, пізнавати цей світ, як частинку цього великого світу", - розповідає Максим Войчук.

Український музикант Сергій Бабкін озвучив головного героя і написав саундтрек до мульта. Творці подали проект на національні та європейські фестивалі, згодом його представлять на загал, розповідає автор ідеї Леонід Тивонюк.

Подивитися на героїв мультика і картини з історії його створення можна в Академії розвитку СНУ ім. Лесі Українки. На основі стрічки “Чому плачуть діти” мультиплікатори планують створити анімаційний серіал. Для цього шукають благодійників.


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Теги: мультфільм, аніматори
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