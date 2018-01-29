В області планують реставрувати Олицький замок





З цією метою голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко та голова обласної ради Ірина Вахович 29 січня 2020-го року здійснили робочу поїздку в смт Олика Ківерцівського району та оглянули будівлю родинного замку Радзивілів, а також Колегіальний костел Святої Трійці, - повідомляє



До слова, у будівлі Олицького замку вже понад пів століття розташовується обласна психіатрична лікарня, одне з відділень якої Юрій Погуляйко також оглянув.



«Однозначно замок потрібно реставрувати. В такому стані, у якому він наразі, не повинен бути. Те ж саме стосується і умов психіатричної лікарні. Так, звичайно, що треба вирішити питання куди перенести психіатричну лікарню, адже тут працює понад 300 людей, переважна більшість яких - місцеві жителі. Але разом із обласною радою працюватимемо над цим питанням та шукатимемо шляхи залучення коштів для реставрації, бо цей проект є надзвичайно дороговартісним», - відзначив побачене Юрій Михайлович.



Відтак, оглянувши територію замку Радзивілів, керівники області зібралися в будівлі Олицької сільської ради, де разом із місцевою владою обговорили подальші кроки для відновлення пам’ятки архітектури національного значення. Насамперед, влада розраховує на підтримку держави, адже це пам’ятка національного значення.



Так, директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації Ігор Чуліпа повідомив, що нині в ОДА на основі обласної програми відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика Волинської області на 2019-2024 роки триває розробка Державної цільової програми, аби залучити кошти з державного бюджету.



Зокрема, цю програму планують подати на розгляд Кабінету Міністрів України, позаяк державна програма не потребує затвердження Верховною радою України. У разі затвердження її Кабінетом Міністрів України, при розробці бюджету на наступний рік кошти на це автоматично передбачать у проєкті бюджету.



Однак, перш за все, необхідно розробити проєктно-кошторисну документацію, аби знати про яку суму йдеться. Окрім цього, без розробленого ПКД про залучення будь-якого фінансування не може й бути мови, адже не виключають можливість залучення іноземних інвестицій.



Тож, як відзначила голова обласної ради Ірина Вахович, кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації планують передбачити в обласному бюджеті. За попередніми оцінками експертів ціна питання – 2,2 мільйони гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В області працюють над питанням відновлення Олицького замку.З цією метою голова облдержадміністраціїта голова обласної ради29 січня 2020-го року здійснили робочу поїздку в смт Олика Ківерцівського району та оглянули будівлю родинного замку, а також Колегіальний костел Святої Трійці, - повідомляє Волинська ОДА. До слова, у будівлі Олицького замку вже понад пів століття розташовується обласна психіатрична лікарня, одне з відділень якої Юрій Погуляйко також оглянув.«Однозначно замок потрібно реставрувати. В такому стані, у якому він наразі, не повинен бути. Те ж саме стосується і умов психіатричної лікарні. Так, звичайно, що треба вирішити питання куди перенести психіатричну лікарню, адже тут працює понад 300 людей, переважна більшість яких - місцеві жителі. Але разом із обласною радою працюватимемо над цим питанням та шукатимемо шляхи залучення коштів для реставрації, бо цей проект є надзвичайно дороговартісним», - відзначив побачене Юрій Михайлович.Відтак, оглянувши територію замку Радзивілів, керівники області зібралися в будівлі Олицької сільської ради, де разом із місцевою владою обговорили подальші кроки для відновлення пам’ятки архітектури національного значення. Насамперед, влада розраховує на підтримку держави, адже це пам’ятка національного значення.Так, директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністраціїповідомив, що нині в ОДА на основі обласної програми відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика Волинської області на 2019-2024 роки триває розробка Державної цільової програми, аби залучити кошти з державного бюджету.Зокрема, цю програму планують подати на розгляд Кабінету Міністрів України, позаяк державна програма не потребує затвердження Верховною радою України. У разі затвердження її Кабінетом Міністрів України, при розробці бюджету на наступний рік кошти на це автоматично передбачать у проєкті бюджету.Однак, перш за все, необхідно розробити проєктно-кошторисну документацію, аби знати про яку суму йдеться. Окрім цього, без розробленого ПКД про залучення будь-якого фінансування не може й бути мови, адже не виключають можливість залучення іноземних інвестицій.Тож, як відзначила голова обласної ради Ірина Вахович, кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації планують передбачити в обласному бюджеті. За попередніми оцінками експертів ціна питання – 2,2 мільйони гривень.

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