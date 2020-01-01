Як живе дівчинка, яку п'яні батьки залишили у Луцьку на холоді на декілька годин

Настуню, яку батьки залишили без нагляду на вулиці на пів доби, облетіла усю країну. На жаль, через безвідповідальність батьків дитина, якій ще немає й двох років, потрапила до лікарні із запаленням легень.



Аби дізнатися про те, яким є стан дитини на сьогодні, а також про її подальшу долю, журналіст Інформаційного агентства Волинські Новини Вікторія Семенюк відправилась у Волинську обласну інфекційну лікарню, попередньо узгодивши час відвідування із медичним директором Волинської обласної інфекційної лікарні Любов’ю Сербою.



«Ходіть, спершу познайомитесь з нашою красунею», - посміхнулась старша медсестра дитячого інфекційно-діагностичного відділення №3 Софія Іллюк.



Медик розповідає про Настусю із теплими нотками у голосі.



У спеціальному ліжечку у палаті сиділа світловолоса дівчинка. Поруч – порожнє велике ліжко, на якому матусі чи татусі маленьких пацієнтів, зазвичай, перебувають разом із дітьми. І, хоча «батьківське» ліжко було на всяк випадок дбайливо застелене працівниками лікарні, проте порожнє – мама дівчинки прийшла навідати доню у лікарні лише раз у нетверезому вигляді, тому до малечі її не пустили.



Настя не плакала, як зазвичай це роблять дітки її віку, лишаючись на самоті. Ймовірно, дитина уже до цього звикла. Однак, коли до палати заходить хтось із медичного персоналу, часто проситься на ручки. Дівчинка - чистенька й у новому одязі, який для неї принесли медики та небайдужі мами, що лежать із дітьми у лікарні.



«Можна її взяти?», - запитала у медсестри.



«Краще не треба, потім же буде плакати», - відповіла Софія Андріївна.



З її слів, дівчинка - дуже жвава, постійно проситься на руки до медичного персоналу. Хоче бігати, але ж у лікарні не можна. Говорить слово «мама» і показує на двері палати.



«Іграшками гратися дитина не вміє – лише викидає їх із колисочки. Ймовірно, їх у неї не було, або ж з нею ніхто не грався. Має гарний апетит. Полюбляє картоплю, банани, манну кашу. А ось яблук не їсть зовсім – викидає. Не п’є молока, а лише чай. Якщо приносять тарілку з супчиком, то може забрати тарілку з рук і випити суп прямо з посуду», - розповідає медик.



Під час перебування у лікарні медичний персонал та небайдужі лучани забезпечили Настусю усім необхідним – іграшками, одягом, підгузками, їжею та ліками.



«Дитина нічого не потребує, усього вдосталь – тому поки нести нічого не треба. Потребує лише маминого тепла і любові, якого у неї, на жаль, нема. Тому й горнеться до медичних сестричок», - з сумом каже Софія Андріївна.



Досить тепло про свою пацієнтку розповідає й лікуючий лікар-інфекціоніст Петро Гагаловський.



«Наша дівчинка - з характером, бо знає, чого хоче. Змушує усіх біля неї ходити, так, як вона того хоче. І це в її віці – рік і вісім місяців» - посміхається медик.



«Дівчинку доставили до приймального відділення Волинської обласної інфекційної лікарні 23 січня 2020 року близько півночі. У кареті швидкої медичної допомоги маленьку пацієнтку супроводжувала її хрещена мама Наталія Хомич. При поступленні у дитини була нормальна температура, особливих скарг на стан здоров’я не було. Але, враховуючи те, що дитина протягом тривалого часу знаходилась на холоді, ми зробили їй обстеження. Усі показники аналізів у виявились у нормі. Але, зробивши знімок легень, виявили у дитини правостороннє запалення легень», - розповідає Петро Миколайович.



З його слів, в подальшому у дитини далася взнаки ще й гостра респіраторна інфекція, тому Настуся почала температурити, з’явився сухий кашель.



«Усе необхідне лікування дівчинка отримує. Але її анамнез життя бажає ліпшого. Для такої маленької дитини він занадто бурхливий. У вісім місяців вона перехворіла важкою пневмонією – більше місяця вона знаходилась у нас в лікарні на лікуванні. Тоді вона перебувала у стаціонарі з мамою. За станом на теперішній час дитина у лікарні сама», - констатує лікар.



Петро Гагаловський зазначив, що 24 січня, другий день перебування малечі у медичній установі, до лікарні з’явився її батько із вимогою до лікарів віддати йому його доньку, не зважаючи на її стан, однак йому цього зробити не дали.



«Обіцяв звернутися до виконавчого комітету Луцької міської ради, аби члени виконкому дали йому дозвіл забрати дитину. Його не хвилювало, що дитина хворіє. Як пішов – так і до сьогодні «шукає» дозвіл. Через два дні до лікарні прийшла мама Настусі, у м’яко кажучи, неналежному вигляді – з синцями під очима, побита, у стані алкогольної інтоксикації. Зважаючи на те, що жінка прийшла до медзакладу нетверезою, її також до дитини не пустили», - зауважив інфекціоніст.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У дівчинки, яку п'яна матір покинула у візочку у Луцьку, – запалення легень. ВІДЕО



Зі слів лікаря, станом на сьогодні, Настя знаходиться на стадії лікування та діагностики. Розвиток дитини відповідає її віку.



«У мами Насті є ще одна донька від першого чоловіка. Старшу сестричку дівчинки виховує бабуся у Ковелі. Її подальшу долю вирішить комісії у справах неповнолітніх, але, на мою думку, її повинні забрати у батьків, передати в будинок дитини хоча б на перший час. А далі все залежатиме від способу життя й поведінки батьків», - підкреслив медик.



Нагадаємо, 22 січня близько



Батьки дівчинки живуть у гуртожитку на вулиці Рівненській. Сусідки Ірина та Наталія показали кімнату, в якій росте дитина. «Дивіться, як тут маленька дитинка, рік і вісім місяців, жила. Тут взагалі не опалюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Говорить слово «мама», постійно проситься на ручки та не вміє гратися іграшками - історія про маленьку, яку батьки залишили без нагляду на вулиці на пів доби, облетіла усю країну. На жаль, через безвідповідальність батьків дитина, якій ще немає й двох років, потрапила до лікарні із запаленням легень.Аби дізнатися про те, яким є стан дитини на сьогодні, а також про її подальшу долю, журналіствідправилась у Волинську обласну інфекційну лікарню, попередньо узгодивши час відвідування із медичним директором Волинської обласної інфекційної лікарні«Ходіть, спершу познайомитесь з нашою красунею», - посміхнулась старша медсестра дитячого інфекційно-діагностичного відділення №3 Софія Іллюк.Медик розповідає про Настусю із теплими нотками у голосі.У спеціальному ліжечку у палаті сиділа світловолоса дівчинка. Поруч – порожнє велике ліжко, на якому матусі чи татусі маленьких пацієнтів, зазвичай, перебувають разом із дітьми. І, хоча «батьківське» ліжко було на всяк випадок дбайливо застелене працівниками лікарні, проте порожнє – мама дівчинки прийшла навідати доню у лікарні лише раз у нетверезому вигляді, тому до малечі її не пустили.Настя не плакала, як зазвичай це роблять дітки її віку, лишаючись на самоті. Ймовірно, дитина уже до цього звикла. Однак, коли до палати заходить хтось із медичного персоналу, часто проситься на ручки. Дівчинка - чистенька й у новому одязі, який для неї принесли медики та небайдужі мами, що лежать із дітьми у лікарні.«Можна її взяти?», - запитала у медсестри.«Краще не треба, потім же буде плакати», - відповіла Софія Андріївна.З її слів, дівчинка - дуже жвава, постійно проситься на руки до медичного персоналу. Хоче бігати, але ж у лікарні не можна. Говорить слово «мама» і показує на двері палати.«Іграшками гратися дитина не вміє – лише викидає їх із колисочки. Ймовірно, їх у неї не було, або ж з нею ніхто не грався. Має гарний апетит. Полюбляє картоплю, банани, манну кашу. А ось яблук не їсть зовсім – викидає. Не п’є молока, а лише чай. Якщо приносять тарілку з супчиком, то може забрати тарілку з рук і випити суп прямо з посуду», - розповідає медик.Під час перебування у лікарні медичний персонал та небайдужі лучани забезпечили Настусю усім необхідним – іграшками, одягом, підгузками, їжею та ліками.«Дитина нічого не потребує, усього вдосталь – тому поки нести нічого не треба. Потребує лише маминого тепла і любові, якого у неї, на жаль, нема. Тому й горнеться до медичних сестричок», - з сумом каже Софія Андріївна.Досить тепло про свою пацієнтку розповідає й лікуючий лікар-інфекціоніст«Наша дівчинка - з характером, бо знає, чого хоче. Змушує усіх біля неї ходити, так, як вона того хоче. І це в її віці – рік і вісім місяців» - посміхається медик.«Дівчинку доставили до приймального відділення Волинської обласної інфекційної лікарні 23 січня 2020 року близько півночі. У кареті швидкої медичної допомоги маленьку пацієнтку супроводжувала її хрещена мама Наталія Хомич. При поступленні у дитини була нормальна температура, особливих скарг на стан здоров’я не було. Але, враховуючи те, що дитина протягом тривалого часу знаходилась на холоді, ми зробили їй обстеження. Усі показники аналізів у виявились у нормі. Але, зробивши знімок легень, виявили у дитини правостороннє запалення легень», - розповідає Петро Миколайович.З його слів, в подальшому у дитини далася взнаки ще й гостра респіраторна інфекція, тому Настуся почала температурити, з’явився сухий кашель.«Усе необхідне лікування дівчинка отримує. Але її анамнез життя бажає ліпшого. Для такої маленької дитини він занадто бурхливий. У вісім місяців вона перехворіла важкою пневмонією – більше місяця вона знаходилась у нас в лікарні на лікуванні. Тоді вона перебувала у стаціонарі з мамою. За станом на теперішній час дитина у лікарні сама», - констатує лікар.Петро Гагаловський зазначив, що 24 січня, другий день перебування малечі у медичній установі, до лікарні з’явився її батько із вимогою до лікарів віддати йому його доньку, не зважаючи на її стан, однак йому цього зробити не дали.«Обіцяв звернутися до виконавчого комітету Луцької міської ради, аби члени виконкому дали йому дозвіл забрати дитину. Його не хвилювало, що дитина хворіє. Як пішов – так і до сьогодні «шукає» дозвіл. Через два дні до лікарні прийшла мама Настусі, у м’яко кажучи, неналежному вигляді – з синцями під очима, побита, у стані алкогольної інтоксикації. Зважаючи на те, що жінка прийшла до медзакладу нетверезою, її також до дитини не пустили», - зауважив інфекціоніст.Зі слів лікаря, станом на сьогодні, Настя знаходиться на стадії лікування та діагностики. Розвиток дитини відповідає її віку.«У мами Насті є ще одна донька від першого чоловіка. Старшу сестричку дівчинки виховує бабуся у Ковелі. Її подальшу долю вирішить комісії у справах неповнолітніх, але, на мою думку, її повинні забрати у батьків, передати в будинок дитини хоча б на перший час. А далі все залежатиме від способу життя й поведінки батьків», - підкреслив медик.Нагадаємо, 22 січня близько 22-ї години вечора, патрульні отримали повідомлення, що небайдужі громадяни знайшли на вулиці дитину без дорослих. Подія трапилась на вулиці Електроапаратній, у Луцьку. Виявилось, що батьки-п’яниці залишили маленьку дівчинку у візочку посеред вулиці на пів дня. Дитина провела на вулиці 15 годин, доки небайдужі сусіди не забрали її до себе додому, де нагодували та відігріли. У пляшечці для дитячого харчування горе-батьки залишили самогон, розповідають сусіди.Батьки дівчинки живуть у гуртожитку на вулиці Рівненській. Сусідкитапоказали кімнату, в якій росте дитина. «Дивіться, як тут маленька дитинка, рік і вісім місяців, жила. Тут взагалі не опалюється. Готують «мівіну», запарюють малій. А так я або Наташа щось приносить» , – розповіла сусідка Ірина. На запитання, чому не звертались в соцслужби, сусідка Наталія відповідає: «Ніколи в житті! Я теж мама, я не дам дитині пропасти!» Наталія – хрещена мати дівчинки, каже, що провідує її у лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію