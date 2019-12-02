У Запоріжжі школярка померла від туберкульозу: батьки її не лікували





Останній місяць 8-річна дівчинка не відвідувала школу, йдеться у



До лікарів батьки звернулись лише тоді, коли хвора вже була у напівкоматозному стані. Дівчинка померла у реанімації за кілька днів. В неї діагностували важку форму туберкульозного менінгіту.



Батькам інших школярів офіційну причину смерті не повідомили. Про сухоти ті дізнались з власних джерел. Після обстеження учнів, туберкульоз діагностували ще й у шестикласника.



Дівчинка жила в проблемній родині, як виявилось згодом, вчителі неодноразово відправляли її додому лікуватися, бо почувалася зле. Та вже за кілька днів батьки приводили дитину на заняття. Чому ніхто у школі не забив на сполох, в обласному управлінні охорони здоров’я пояснювати відмовились.



"Її принесли непритомну на руках. Туберкульозний менінгіт і туберкульоз легені", - прокоментувала дитячий лікар-інфекціоніст Кам’янсько-Дніпровської лікарні Ірина Миронова.



Висновки обіцяють оприлюднити після завершення роботи спеціальної комісії. Батьки інших школярів вимагають роз’яснень та повної дезінфекції школи. Сусіди померлої дівчинки кажуть: вона почувалась зле щонайменше з вересня.



Головне фото - ілюстративне.

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