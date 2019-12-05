У Луцьку знайшли бабусю, яка не пам'ятала дорогу додому
Сьогодні, 21:17
До луцького відділку поліції надійшов виклик про 88-річну пенсіонерку, яка пішла з дому та не повернулася.
Про це пишуть на сторінці правоохоронців у фейсбуці.
"88-річна мама пішла в невідомому напрямку і вже довгий час не повертається додому", – таке повідомлення отримали патрульні в Луцьку сьогодні вдень з вулиці Саперів.
Заявниця передала орієнтування жінки, і екіпаж розпочав пошуки пенсіонерки. Вулиці Огієнка, Саперів, 8 березня, Грибоєдова, Червоної калини, На таборищі, Шопена, – це лише частина доріг, які ретельно обстежили патрульні, аби знайти бабусю.
Врешті, виявили її на території автостанції, що по вулиці Конякіна: громадянка не орієнтувалась на місцевості.
Жінку привезли до міськвідділу поліції, де цілою й неушкодженою передали дочці.
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Про це пишуть на сторінці правоохоронців у фейсбуці.
"88-річна мама пішла в невідомому напрямку і вже довгий час не повертається додому", – таке повідомлення отримали патрульні в Луцьку сьогодні вдень з вулиці Саперів.
Заявниця передала орієнтування жінки, і екіпаж розпочав пошуки пенсіонерки. Вулиці Огієнка, Саперів, 8 березня, Грибоєдова, Червоної калини, На таборищі, Шопена, – це лише частина доріг, які ретельно обстежили патрульні, аби знайти бабусю.
Врешті, виявили її на території автостанції, що по вулиці Конякіна: громадянка не орієнтувалась на місцевості.
Жінку привезли до міськвідділу поліції, де цілою й неушкодженою передали дочці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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