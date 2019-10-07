На Волині активізували боротьбу з боржниками за водопостачання





У четвер, 30 січня, старша інспекторка «Муніципальної поліції Рожищенської міської ради» Мар’яна Демчук, начальник дільниці «Водоканалу» Андрій Ходзінський та контролери Рожищенського ПЖКГ провели в місті комісійне обстеження абонентів, які не сплачують послуги та не укладати договір (умову) на водопостачання й водовідведення, —



З порушниками провели роз’яснювальну роботу та склали акти, щодо сплати заборгованості в п’ятиденний термін.



Згідно п. п. 1 п.2 ст.7 ЗУ «Про житлово-космунальні послуги» - індивідуальний споживач зобов’язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом; п.п. 5 п.5 ст 7 - Індивідуальний споживач зобов’язаний оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами; П.4 ст. 13 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» - необґрунтована відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачу.



Відновлення послуги відбудеться тільки після оплати боргу та робіт з підключення, згідно з технологією, вартість якої залежить від складності робіт під час повторного підключення й коливається від 500 до 7000 тис. грн.



У разі відключення абонента від водопровідних та каналізаційних мереж за абонентську заборгованість для підключення необхідно особисто прийти до Рожищенського ПЖКГ та виконати звірку розрахунків, отримати рахунок на оплату за роботи по підключенню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боржників з міста Рожище попередили, що у разі несплати боргу за водопостачання та водовідведення – відключать воду.У четвер, 30 січня, старша інспекторка «Муніципальної поліції Рожищенської міської ради», начальник дільниці «Водоканалу»та контролери Рожищенського ПЖКГ провели в місті комісійне обстеження абонентів, які не сплачують послуги та не укладати договір (умову) на водопостачання й водовідведення, — пишуть на сайті міської ради.З порушниками провели роз’яснювальну роботу та склали акти, щодо сплати заборгованості в п’ятиденний термін.Згідно п. п. 1 п.2 ст.7 ЗУ «Про житлово-космунальні послуги» - індивідуальний споживач зобов’язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом; п.п. 5 п.5 ст 7 - Індивідуальний споживач зобов’язаний оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами; П.4 ст. 13 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» - необґрунтована відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачу.Відновлення послуги відбудеться тільки після оплати боргу та робіт з підключення, згідно з технологією, вартість якої залежить від складності робіт під час повторного підключення й коливається від 500 до 7000 тис. грн.У разі відключення абонента від водопровідних та каналізаційних мереж за абонентську заборгованість для підключення необхідно особисто прийти до Рожищенського ПЖКГ та виконати звірку розрахунків, отримати рахунок на оплату за роботи по підключенню.

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