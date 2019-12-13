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Скільки відпочивали члени Кабміну в 2019 і 2020 році

Скільки відпочивали члени Кабміну в 2019 і 2020 році
Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив графік відпусток членів Кабінету міністрів України в 2019 і 2020 році.

Відповідне фото графіка депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

"Список відпусток членів Кабміну. Більшість з них відпочивають в "турборежимі". Пішли 2 січня у відпустку і відразу повернулися. Але ось деякі, серед яких Арсен Аваков, Олена Бабак, Володимир Бородянський, Оксана Коляда, Владислав Криклій, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, все ж брали реальний відпустку", - написав Гончаренко.

Однак користувачів потішив цікавий факт, що у віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відпустка вказана з 2 січня 2020 року до 3 січня 2021 року.

Скільки відпочивали члени Кабміну в 2019 і 2020 році

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Теги: відпустка, кабмін
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