Скільки відпочивали члени Кабміну в 2019 і 2020 році





Відповідне фото графіка депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook,



"Список відпусток членів Кабміну. Більшість з них відпочивають в "турборежимі". Пішли 2 січня у відпустку і відразу повернулися. Але ось деякі, серед яких Арсен Аваков, Олена Бабак, Володимир Бородянський, Оксана Коляда, Владислав Криклій, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, все ж брали реальний відпустку", - написав Гончаренко.



Однак користувачів потішив цікавий факт, що у віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відпустка вказана з 2 січня 2020 року до 3 січня 2021 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив графік відпусток членів Кабінету міністрів України в 2019 і 2020 році.Відповідне фото графіка депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН."Список відпусток членів Кабміну. Більшість з них відпочивають в "турборежимі". Пішли 2 січня у відпустку і відразу повернулися. Але ось деякі, серед яких Арсен Аваков, Олена Бабак, Володимир Бородянський, Оксана Коляда, Владислав Криклій, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, все ж брали реальний відпустку", - написав Гончаренко.Однак користувачів потішив цікавий факт, що у віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відпустка вказана з 2 січня 2020 року до 3 січня 2021 року.

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