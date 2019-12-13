Скільки відпочивали члени Кабміну в 2019 і 2020 році
Сьогодні, 01:03
Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив графік відпусток членів Кабінету міністрів України в 2019 і 2020 році.
Відповідне фото графіка депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Список відпусток членів Кабміну. Більшість з них відпочивають в "турборежимі". Пішли 2 січня у відпустку і відразу повернулися. Але ось деякі, серед яких Арсен Аваков, Олена Бабак, Володимир Бородянський, Оксана Коляда, Владислав Криклій, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, все ж брали реальний відпустку", - написав Гончаренко.
Однак користувачів потішив цікавий факт, що у віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відпустка вказана з 2 січня 2020 року до 3 січня 2021 року.
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Відповідне фото графіка депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Список відпусток членів Кабміну. Більшість з них відпочивають в "турборежимі". Пішли 2 січня у відпустку і відразу повернулися. Але ось деякі, серед яких Арсен Аваков, Олена Бабак, Володимир Бородянський, Оксана Коляда, Владислав Криклій, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, все ж брали реальний відпустку", - написав Гончаренко.
Однак користувачів потішив цікавий факт, що у віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відпустка вказана з 2 січня 2020 року до 3 січня 2021 року.
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