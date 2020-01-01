Українців застерігають від шахраїв, які пропонують вакцину проти коронавірусу
Сьогодні, 03:11
У столиці офіційно заявили, що вакцини від коронавірусу немає, а всі пропозиції вакцинуватися — шахрайство.
Про це пише ІнтернетЮа.
Лікар-анестезіолог Сергій Дубов на брифінгу застеріг українців про неможливість попередження смертельного вірусу з Уханю. Лікар розповів, що в інтернеті з’явилися оголошення з продажем вакцин, але це все фейки та нахабне шахрайство.
На сьогодні в Гонконзі почали розробляти вакцину від коронавірусу, однак на її тестування можуть піти місяці і в кращому випадку її випустять у наступному році. Про це повідомив телеграм-канал Україна Online.
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Про це пише ІнтернетЮа.
Лікар-анестезіолог Сергій Дубов на брифінгу застеріг українців про неможливість попередження смертельного вірусу з Уханю. Лікар розповів, що в інтернеті з’явилися оголошення з продажем вакцин, але це все фейки та нахабне шахрайство.
На сьогодні в Гонконзі почали розробляти вакцину від коронавірусу, однак на її тестування можуть піти місяці і в кращому випадку її випустять у наступному році. Про це повідомив телеграм-канал Україна Online.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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