Українців застерігають від шахраїв, які пропонують вакцину проти коронавірусу





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Лікар-анестезіолог Сергій Дубов на брифінгу застеріг українців про неможливість попередження смертельного вірусу з Уханю. Лікар розповів, що в інтернеті з’явилися оголошення з продажем вакцин, але це все фейки та нахабне шахрайство.



На сьогодні в Гонконзі почали розробляти вакцину від коронавірусу, однак на її тестування можуть піти місяці і в кращому випадку її випустять у наступному році. Про це повідомив телеграм-канал Україна Online.

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