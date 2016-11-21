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Скільки доведеться заплатити за індивідуальний номер на авто

Скільки доведеться заплатити за індивідуальний номер на авто
В Україні індивідуальні номерні знаки можна отримати від 300 гривень за мінімальне замовлення.

Про це УНН повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на запит.

Так, вартість виготовлення індивідуальних номерних знаків становить 300 грн за мінімальне замовлення у розмірі трьох символів, а кожен наступний символ коштує 90 грн. Графічний елемент обійдеться замовнику у 500 грн.

Вартість спецпродукції для номерних знаків становить 252 грн без графічного елемента, 295 грн з графічним елементом. Спецпродукція для номерних знаків мотоцикла коштує 112 грн.

Додамо, термін виготовлення індивідуального номерного знака становить до одного місяця з дати передачі виробникові примірника його макета.

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Теги: номер, авто, ціна
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