Через коронавірус ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію





Це стало опосередкованим визнанням того, що стримати поширення хвороби не вдається і вона проблема з локальної набуває глобального масштабу, -



"Я оголошую міжнародну надзвичайну ситуацію в царині громадської охорони здоров'я через спалах коронавірусу", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Він наголосив, що високо оцінює заходи, що вживаються Китаєм для стримування поширення захворювання: "Китай фактично ввів новий стандарт для дій в таких ситуаціях".



Але Гебреєсус зауважив, що світові слід готуватися до поширення хвороби в менш ефективних у медичній галузі країнах.



"Ми не знаємо, якої шкоди вірус може завдати при потраплянні в країну з менш потужною системою охорони здоров'я", - мотивував він рішення ВООЗ. "Ми повинні діяти зараз, щоб підготувати країни до такого сценарію", - констатував керівник організації.



Нагадаємо, у Китаї зафіксували спалах невідомої пневмонії

вірус, який схожий на застуду, але, на відміну від неї, дуже швидко вражає легені й інші органи, розпочався з ринку морепродуктів у китайському місті Ухань. Нині сам ринок зачинений і огороджений поліційною стрічкою, а у місті активно відбуваються заходи із знезараження. Посилено контроль в аеропортах не лише Китаю – Таїланд, Австралія та Японія ретельно стежать за пасажирами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всесвітня організація охорони здоров'я за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавируса #nCoV2019 надзвичайною ситуацією міжнародного значення.Це стало опосередкованим визнанням того, що стримати поширення хвороби не вдається і вона проблема з локальної набуває глобального масштабу, - інформує ТСН."Я оголошую міжнародну надзвичайну ситуацію в царині громадської охорони здоров'я через спалах коронавірусу", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос. Він наголосив, що високо оцінює заходи, що вживаються Китаєм для стримування поширення захворювання: "Китай фактично ввів новий стандарт для дій в таких ситуаціях".Але Гебреєсус зауважив, що світові слід готуватися до поширення хвороби в менш ефективних у медичній галузі країнах."Ми не знаємо, якої шкоди вірус може завдати при потраплянні в країну з менш потужною системою охорони здоров'я", - мотивував він рішення ВООЗ. "Ми повинні діяти зараз, щоб підготувати країни до такого сценарію", - констатував керівник організації.Нагадаємо, у Китаї зафіксували спалах невідомої пневмоніївірус, який схожий на застуду, але, на відміну від неї, дуже швидко вражає легені й інші органи, розпочався з ринку морепродуктів у китайському місті Ухань. Нині сам ринок зачинений і огороджений поліційною стрічкою, а у місті активно відбуваються заходи із знезараження. Посилено контроль в аеропортах не лише Китаю – Таїланд, Австралія та Японія ретельно стежать за пасажирами.

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