Яке свято 31 січня та чому сьогодні не можна хрестити хлопчиків: традиції, прикмети, заборони





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Яке свято 31 січня 2020 відзначається у світі



Міжнародний день ювеліра. У США святкують День гарячого шоколаду, День навпаки, День професіоналів, День коктейлю «Бренді Олександр», День веселощів на роботі і День дошкільного фітнесу, в Австрії - День безпритульних дітей, в Науру - День незалежності.



Пам'ятні дати 31 січня, річниці та події



В 9 році до н. е. відбулося освячення Вівтаря Миру в Римі. У 1790 році в Англії вперше у світі була випробувана на море рятувальна шлюпка. У 1868 році в Києві відкрилася перша музична школа, відома як Київське музичне училище імені Глієра. У 1894 році американець Чарльз Кінг запатентував відбійний молоток. У 1915 році, атакуючи французький порт Гавр, Німеччина вперше використала підводні човни. У 1934 році стратостат «Тсоавіахім-1» вперше в світі досяг висоти 22 км. При спуску він зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули. У 1935 році американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів. Сьогодні вона відома як шкала Ріхтера. В 1969 році відбувся останній імпровізований концерт The Beatles – це сталося на даху будівлі студії Apple Corps у Лондоні. У 2000 році на заводі румунсько-австралійської компанії «Аурул» стався викид в Дунай понад 100 тисяч кубометрів важких металів. Тоді було виловлено понад 100 тонн мертвої риби, а катастрофу охрестили «другим Чорнобилем». У 2003 році в Бельгії були легалізовані одностатеві шлюби. У 2007 році вийшла в продаж операційна система Windows Vista.







Яке сьогодні церковне свято 31 січня



– день Афанасія, за давніми переказами, він був одним з отців грецької церкви. Традиційно, в цей день треба було позбавлятися від нечистої сили: селяни проводили різноманітні обряди, щоб перемогти злих духів, виготовляли обереги.



Що сьогодні не можна робити



В цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії. Не можна переїжджати в новий будинок, ймовірно, там завжди будуть сварки і скандали. Намагайтеся не виходити ввечері з дому без великої потреби, вважається, що в цю пору можна побачити нечисту силу.







Прикмети на 31 січня



Здавна існують погодні прикмети на цей день: заметіль - пізня весна; ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго; захід чистий і вдарив мороз – морозна погода протримається ще дуже довго.



31 січня іменини



Іменини у Опанаса, Кирила, Марія, Олександра, Євгенія, Дмитра, Сергія, Ксенії, Володимира, Михайла, Миколи і Максима.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 січня - 31-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 334 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 18-му січня Юліанського календаря.Про це пише УНІАН Міжнародний день ювеліра. У США святкують День гарячого шоколаду, День навпаки, День професіоналів, День коктейлю «Бренді Олександр», День веселощів на роботі і День дошкільного фітнесу, в Австрії - День безпритульних дітей, в Науру - День незалежності.В 9 році до н. е. відбулося освячення Вівтаря Миру в Римі. У 1790 році в Англії вперше у світі була випробувана на море рятувальна шлюпка. У 1868 році в Києві відкрилася перша музична школа, відома як Київське музичне училище імені Глієра. У 1894 році американець Чарльз Кінг запатентував відбійний молоток. У 1915 році, атакуючи французький порт Гавр, Німеччина вперше використала підводні човни. У 1934 році стратостат «Тсоавіахім-1» вперше в світі досяг висоти 22 км. При спуску він зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули. У 1935 році американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів. Сьогодні вона відома як шкала Ріхтера. В 1969 році відбувся останній імпровізований концерт The Beatles – це сталося на даху будівлі студії Apple Corps у Лондоні. У 2000 році на заводі румунсько-австралійської компанії «Аурул» стався викид в Дунай понад 100 тисяч кубометрів важких металів. Тоді було виловлено понад 100 тонн мертвої риби, а катастрофу охрестили «другим Чорнобилем». У 2003 році в Бельгії були легалізовані одностатеві шлюби. У 2007 році вийшла в продаж операційна система Windows Vista.– день Афанасія, за давніми переказами, він був одним з отців грецької церкви. Традиційно, в цей день треба було позбавлятися від нечистої сили: селяни проводили різноманітні обряди, щоб перемогти злих духів, виготовляли обереги.В цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії. Не можна переїжджати в новий будинок, ймовірно, там завжди будуть сварки і скандали. Намагайтеся не виходити ввечері з дому без великої потреби, вважається, що в цю пору можна побачити нечисту силу.Здавна існують погодні прикмети на цей день: заметіль - пізня весна; ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго; захід чистий і вдарив мороз – морозна погода протримається ще дуже довго.Іменини у Опанаса, Кирила, Марія, Олександра, Євгенія, Дмитра, Сергія, Ксенії, Володимира, Михайла, Миколи і Максима.

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