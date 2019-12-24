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Яке свято 31 січня та чому сьогодні не можна хрестити хлопчиків: традиції, прикмети, заборони

Яке свято 31 січня та чому сьогодні не можна хрестити хлопчиків: традиції, прикмети, заборони
31 січня - 31-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 334 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 18-му січня Юліанського календаря.

Про це пише УНІАН.

Яке свято 31 січня 2020 відзначається у світі

Міжнародний день ювеліра. У США святкують День гарячого шоколаду, День навпаки, День професіоналів, День коктейлю «Бренді Олександр», День веселощів на роботі і День дошкільного фітнесу, в Австрії - День безпритульних дітей, в Науру - День незалежності.

Пам'ятні дати 31 січня, річниці та події

В 9 році до н. е. відбулося освячення Вівтаря Миру в Римі. У 1790 році в Англії вперше у світі була випробувана на море рятувальна шлюпка. У 1868 році в Києві відкрилася перша музична школа, відома як Київське музичне училище імені Глієра. У 1894 році американець Чарльз Кінг запатентував відбійний молоток. У 1915 році, атакуючи французький порт Гавр, Німеччина вперше використала підводні човни. У 1934 році стратостат «Тсоавіахім-1» вперше в світі досяг висоти 22 км. При спуску він зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули. У 1935 році американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів. Сьогодні вона відома як шкала Ріхтера. В 1969 році відбувся останній імпровізований концерт The Beatles – це сталося на даху будівлі студії Apple Corps у Лондоні. У 2000 році на заводі румунсько-австралійської компанії «Аурул» стався викид в Дунай понад 100 тисяч кубометрів важких металів. Тоді було виловлено понад 100 тонн мертвої риби, а катастрофу охрестили «другим Чорнобилем». У 2003 році в Бельгії були легалізовані одностатеві шлюби. У 2007 році вийшла в продаж операційна система Windows Vista.

Яке свято 31 січня та чому сьогодні не можна хрестити хлопчиків: традиції, прикмети, заборони


Яке сьогодні церковне свято 31 січня

– день Афанасія, за давніми переказами, він був одним з отців грецької церкви. Традиційно, в цей день треба було позбавлятися від нечистої сили: селяни проводили різноманітні обряди, щоб перемогти злих духів, виготовляли обереги.

Що сьогодні не можна робити

В цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії. Не можна переїжджати в новий будинок, ймовірно, там завжди будуть сварки і скандали. Намагайтеся не виходити ввечері з дому без великої потреби, вважається, що в цю пору можна побачити нечисту силу.

Яке свято 31 січня та чому сьогодні не можна хрестити хлопчиків: традиції, прикмети, заборони


Прикмети на 31 січня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: заметіль - пізня весна; ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго; захід чистий і вдарив мороз – морозна погода протримається ще дуже довго.

31 січня іменини

Іменини у Опанаса, Кирила, Марія, Олександра, Євгенія, Дмитра, Сергія, Ксенії, Володимира, Михайла, Миколи і Максима.


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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 31 січня, традиції, християнство
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