Куди піти на вихідні у Луцьку 31 січня–2 лютого: ТОП подій міста





Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня і розслабитися у компанії друзів чи родини.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



П'ятниця, 31 січня



Подія: Ораторське мистецтво

Тип заходу: Лекція

Місце: Молодіжний центр Волині

Що обіцяють: «Чи траплялося у тебе таке, що потрібно виступити на публіку, а у тебе виникає страх та не впевненість? Або не знаєш, як почати розмову, щоб зацікавити співрозмовника і не втрати ту ниточку комунікації з людиною? Якщо так, то цей захід саме для тебе», – анонсують організатори і обіцяють знайти відповіді на усі ці питання під час практичної лекції.



Будуть обговорювати такі теми:

– Як перестати боятися публічних виступів.

– Як знайти спільну мову з аудиторією.

Зареєструватися на участь у заході можна за







Подія: Andrew Omelchenko - Exclusive

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 20:00

Що обіцяють: Andrew Omelchenko повертається у Цитру. 31 січня гості почують старі, добрі хіти та авторські пісні від лідера гурту Preacher’s Cadillac. Вхід вільний. Бронювання місць: 050 880 2555.







Подія: Чорні Черешні. Вечір музики для душі і тіла

Тип заходу: Концерт

Місце: Maydan

Початок: 21:30

Що обіцяють: Вечір п’ятниці пропонують провести у ритмі запальних танців під живу музику у виконанні «Чорних черешень». Бронь столиків: 050 100 2751.







Подія: Маска для сну

Тип заходу: Майстер-клас для дітей

Місце: Художня студія «Барва»

Початок: 18:00

Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власної кумедної маски для сну. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99. Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення «Єврошопу»).







Субота, 1 лютого



Подія: Акторська майстерність для сцени і життя

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Театральна майстерня «ДогориДриґом». Проспект Волі, 27, 3-й поверх, 309 каб., Луцьк

Початок: 18:00

Що обіцяють: Дводенний авторський тренінг «Акторська майстерність для сцени і життя» (1-2 лютого або 8-9 лютого) присвячений розкриттю та розвитку акторських навичок, які дозволять впевнено триматися у різних життєвих ситуаціях, бути почутими за будь-яких обставин та яскраво себе позиціонувати. Цей досвід буде корисним при будь-яких публічних виступах та виходах на умовну чи реальну сцену.



У програмі тренінгу: «Акторська майстерність для сцени і життя»:

∙ імпровізація як головний інструмент рішучої та розкутої людини

∙ голос як засіб володіння публікою

∙ емоційна палітра як спосіб вивільнення і метод «зачаровування»

∙ перевтілення: через позицію тіла — до ліплення образу



Детальніше про тренінг і умови участі за







Подія: Carlos Bandos Цитрі

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 20:00

Що обіцяють: «Почались 20ті, епоха сучасного джазу та крутих тусовок. А що може бути краще, за Carlos Bandos? Тільки Carlos Bandos в Цитрі! Тому, що це драйв, щирість та потужна енергія і любов до музики. Все буде Джаз. Багато джазу», – пишуть організатори.



Вокал - Руслана Моклиця; фортепіано - Мікаель Гюлазян; контрабас - Артем Петровський; барабани - Мирослав Кіруєв. Вхід - 100 грн. Бронювання столиків - 050-880-2555.







Подія: Кавьор-паті: Ауткрай в Олдскулі

Тип заходу: Концерт

Місце: Pub Oldskull

Початок: 21:00

Що обіцяють: В цю суботу Ауткрай гратиме в повному складі і на повну силу в новому Олдскулі, і усі вже з нетерпінням чекають цього шикарного вечора, повного трушності, алкоголю і рок-н-ролу.

Вхід – безкоштовний.







Подія: Звітний концерт вокальної студії СолоМрія «Нам п'ять»

Тип заходу: Концерт

Місце: СолоМрія вокальна студія ПК м. Луцька кер. Лариса Рихлюк. м. Луцьк.вул.Б. Хмельницького 1, Луцьк, 43025

Початок: 17:00

Що обіцяють: Лучан запрошують відвідати звітний концерт «На пам’ять» вокальної студії СолоМарія. Організатори обіцяють, що гості заходу отримають неймовірний заряд енергії та порцію суцільного натхнення.







Подія: Майстер-клас Ароматна кавова картина

Тип заходу: Майстер-класу

Місце: Щаслива Мить Студія Зліпків. Ярощука 23, Луцьк

Початок: 15:00

Що обіцяють: Майстерклас, артерапія та аромотерапія в одному занятті. Сворення ароматного малюнку кавою на акварельному папері та візуалізація вашої мрії або чарівного стану душі.

Приємна атмосфера з хорошим, глибоким та натхненним арт-коучем Людмилою Бойчук.



Матеріали та оформлення надаються. Вік необмежений. Запис та інформація за телефоном: Маргарита 0999539408; Людмила 0673347071.







Неділя, 2 лютого



Подія: Екскурсія вихідного дня

Тип заходу: ЕКскурсія

Місце: Волинський краєзнавчий музей. вул. Шопена,20, Луцьк, 43000

Початок: 14:00

Що обіцяють: Запрошують на екскурсію вихідного дня у неділю, 2 лютого. Проводитиме екскурсію «Природа Волині в легендах і переказах» Тищенко Тетяна. Вартість 30 грн. Телефон для довідок: 24-75-82.







Подія: Денис Валяєв - Гітара Фламенко

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 20:00

Що обіцяють: Дениса Валяєва у Луцьку знають давно. Друзі жартують, що він народився з гітарою в руках. Відомий участю у луцьких гуртах «Своя Сорочка», «Флайза» та інших, Денис довгий час був у творчих пошуках та працював у домашній студії над авторським матеріалом у різних стилях та напрямках. Зараз грає разом з Геннадієм Гусенцевим у проекті «Джаз Мікс».



У Цитрі - нова інструментальна програма - Flamenco, що поєднає гарячі мелодії композицій відомих виконавців Paco de Lucia, Gipsy Kings, Chick Corea та авторських творах Дениса



Вхід вільний. Бронювання 050-8802-555.







Подія: Відкритий чемпіонат Луцька та Волині із панкратіону й грепплінгу

Тип заходу: Змагання

Місце: Спортивний зал Дитячо-юнацької спортивної школи № 2 (м. Луцьк, вул. Гетьмана Мазепи, 49а)

Початок: 09:00

Що обіцяють: У неділю, 2 лютого, в обласному центрі Волині відбудеться Відкритий чемпіонат Луцька та Волинської області із панкратіону та грепплінгу.



Змагання організовує Волинська обласна федерація панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу спільно із Федераціями панкратіону та грепплінгу України та спортивним клубом GARDA.



Реєстрація команд за телефоном: +380 (50) 205 19 85 Михайло



План організації змагань:

8:00-9:00 – зважування

9:00 - відкриття

9:30-14:00 – проведення поєдинків

14:00 – нагородження







31 січня – 2 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм:Джентельмени

Жанр: Комедія, кримінал

Місце: «Premier City»

Початок: 13:10; 15:25; 17:40; 19:55; 22:10

Про що фільм: Мікі Пірсон, емігрант з Сполучених Штатів, який закінчив Оксфордський університет, вирішив направити свій блискучий розум на створення неймовірно прибуткової бізнес-імперії. Виробництво марихуани завжди було затребуване, так чому ж не відкрити кілька філій в Лондоні, самому серці Сполученого Королівства? Схема вийшла ну дуже вдалою, пора б і продати її якимось грошовим мішкам з Оклахоми. Ось тут-то Пірсона і наздогнав справжній кримінальний світ Англії з його чарівними джентльменами, кожен з яких хотів би встати на шляху у Мікі. Звичайно ж, будуть і перестрілки, і кілька випадкових вбивств, і нестандартні схеми - ці джентльмени вміють вести справи витончено.







Фільм: 1917

Жанр: Воєнний, драма, історія

Місце: «Premier City»

Початок: 15:10; 19:25; 21:45

Про що фільм: 1917 рік, розпал Першої світової війни. Двом юним солдатам доручають смертельно небезпечну місію. Вони повинні перетнути ворожу територію і доставити секретне повідомлення, яке запобігатиме неминучу загибель сотень солдатів... Чи зможуть вони виграти гонку з часом?







Фільм: Наші Котики

Жанр: Драма, комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 14:30; 19:15

Про що фільм: 2014 рік назавжди перевернув звичайне життя українців, та й у світову історію увійде початок війни Росії проти України в Донецькій і Луганській областях. Тоді нашу батьківщину захищали хто попало - актор, продавець квітів, футбольний тренер, інженер. Одним словом - добровольці. Цим людям дали те, що було, а було тоді трохи... Особливо в порівнянні з озброєними до зубів "сусідами". Нехай війна далеко не веселе заняття, але тоді було над чим посміятися - наприклад, над тим, як ці волонтери, які вперше взявши зброю в руки, могли знищити елітний російський загін. Саме завдяки таким людям наша країна досі існує.







Фільм: Маленькі жінки

Жанр: Драма, мелодрама

Місце: «Premier City»

Початок: 12:00; 16:45; 21:30

Про що фільм: Фільм розповідає про дорослішання чотирьох несхожих одна на одну сестер. Дія розгортається за часів Громадянської війни в США, але проблеми, з якими стикаються дівчата, актуальні як ніколи: перша любов, гірке розчарування, томлива розлука і непрості пошуки себе і свого місця в житті.







Фільм: Playmobil: Фільм

Жанр: Мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 11:10; 13:20

Про що фільм: Чарлі несподівано потрапляє в чарівну всесвіт PLAYMOBIL®. Стурбована раптовим зникненням брата, старша сестра Марла відважно відправляється на його пошуки. Марлу чекає фантастична подорож по дивним нових світів. По дорозі вона познайомиться і подружиться з неймовірними героями. Серед них Дел, оптимістичний і невгамовний водій пересувної закусочної; Рекс Дашер, нестримний і самозакоханий секретний агент; чуйний і відданий робот; добра, але норовлива фея і багато інших.



Неймовірні пригоди допомагають Марлі і Чарлі зрозуміти, що, незважаючи на будь-які складності, головне - завжди вірити в себе. І тоді навіть неможливе стане можливим!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попереду – цікаві та насичені вихідні. Організатори подій у Луцьку подбали, аби кожен зміг підібрати собі подію «до смаку».пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня і розслабитися у компанії друзів чи родини.Подія:Тип заходу: ЛекціяМісце: Молодіжний центр ВолиніЩо обіцяють: «Чи траплялося у тебе таке, що потрібно виступити на публіку, а у тебе виникає страх та не впевненість? Або не знаєш, як почати розмову, щоб зацікавити співрозмовника і не втрати ту ниточку комунікації з людиною? Якщо так, то цей захід саме для тебе», – анонсують організатори і обіцяють знайти відповіді на усі ці питання під час практичної лекції.Будуть обговорювати такі теми:– Як перестати боятися публічних виступів.– Як знайти спільну мову з аудиторією.Зареєструватися на участь у заході можна за посиланням Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 20:00Що обіцяють: Andrew Omelchenko повертається у Цитру. 31 січня гості почують старі, добрі хіти та авторські пісні від лідера гурту Preacher’s Cadillac. Вхід вільний. Бронювання місць: 050 880 2555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Вечір п’ятниці пропонують провести у ритмі запальних танців під живу музику у виконанні «Чорних черешень». Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: Майстер-клас для дітейМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власної кумедної маски для сну. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99. Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення «Єврошопу»).Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Театральна майстерня «ДогориДриґом». Проспект Волі, 27, 3-й поверх, 309 каб., ЛуцькПочаток: 18:00Що обіцяють: Дводенний авторський тренінг «Акторська майстерність для сцени і життя» (1-2 лютого або 8-9 лютого) присвячений розкриттю та розвитку акторських навичок, які дозволять впевнено триматися у різних життєвих ситуаціях, бути почутими за будь-яких обставин та яскраво себе позиціонувати. Цей досвід буде корисним при будь-яких публічних виступах та виходах на умовну чи реальну сцену.У програмі тренінгу: «Акторська майстерність для сцени і життя»:∙ імпровізація як головний інструмент рішучої та розкутої людини∙ голос як засіб володіння публікою∙ емоційна палітра як спосіб вивільнення і метод «зачаровування»∙ перевтілення: через позицію тіла — до ліплення образуДетальніше про тренінг і умови участі за посиланням Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 20:00Що обіцяють: «Почались 20ті, епоха сучасного джазу та крутих тусовок. А що може бути краще, за Carlos Bandos? Тільки Carlos Bandos в Цитрі! Тому, що це драйв, щирість та потужна енергія і любов до музики. Все буде Джаз. Багато джазу», – пишуть організатори.Вокал - Руслана Моклиця; фортепіано - Мікаель Гюлазян; контрабас - Артем Петровський; барабани - Мирослав Кіруєв. Вхід - 100 грн. Бронювання столиків - 050-880-2555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Pub OldskullПочаток: 21:00Що обіцяють: В цю суботу Ауткрай гратиме в повному складі і на повну силу в новому Олдскулі, і усі вже з нетерпінням чекають цього шикарного вечора, повного трушності, алкоголю і рок-н-ролу.Вхід – безкоштовний.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: СолоМрія вокальна студія ПК м. Луцька кер. Лариса Рихлюк. м. Луцьк.вул.Б. Хмельницького 1, Луцьк, 43025Початок: 17:00Що обіцяють: Лучан запрошують відвідати звітний концерт «На пам’ять» вокальної студії СолоМарія. Організатори обіцяють, що гості заходу отримають неймовірний заряд енергії та порцію суцільного натхнення.Подія:Тип заходу: Майстер-класуМісце: Щаслива Мить Студія Зліпків. Ярощука 23, ЛуцькПочаток: 15:00Що обіцяють: Майстерклас, артерапія та аромотерапія в одному занятті. Сворення ароматного малюнку кавою на акварельному папері та візуалізація вашої мрії або чарівного стану душі.Приємна атмосфера з хорошим, глибоким та натхненним арт-коучем Людмилою Бойчук.Матеріали та оформлення надаються. Вік необмежений. Запис та інформація за телефоном: Маргарита 0999539408; Людмила 0673347071.Подія:Тип заходу: ЕКскурсіяМісце: Волинський краєзнавчий музей. вул. Шопена,20, Луцьк, 43000Початок: 14:00Що обіцяють: Запрошують на екскурсію вихідного дня у неділю, 2 лютого. Проводитиме екскурсію «Природа Волині в легендах і переказах» Тищенко Тетяна. Вартість 30 грн. Телефон для довідок: 24-75-82.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 20:00Що обіцяють: Дениса Валяєва у Луцьку знають давно. Друзі жартують, що він народився з гітарою в руках. Відомий участю у луцьких гуртах «Своя Сорочка», «Флайза» та інших, Денис довгий час був у творчих пошуках та працював у домашній студії над авторським матеріалом у різних стилях та напрямках. Зараз грає разом з Геннадієм Гусенцевим у проекті «Джаз Мікс».У Цитрі - нова інструментальна програма - Flamenco, що поєднає гарячі мелодії композицій відомих виконавців Paco de Lucia, Gipsy Kings, Chick Corea та авторських творах ДенисаВхід вільний. Бронювання 050-8802-555.Подія:Тип заходу: ЗмаганняМісце: Спортивний зал Дитячо-юнацької спортивної школи № 2 (м. Луцьк, вул. Гетьмана Мазепи, 49а)Початок: 09:00Що обіцяють: У неділю, 2 лютого, в обласному центрі Волині відбудеться Відкритий чемпіонат Луцька та Волинської області із панкратіону та грепплінгу.Змагання організовує Волинська обласна федерація панкратіону, грепплінгу та бразильського джиу-джитсу спільно із Федераціями панкратіону та грепплінгу України та спортивним клубом GARDA.Реєстрація команд за телефоном: +380 (50) 205 19 85 МихайлоПлан організації змагань:8:00-9:00 – зважування9:00 - відкриття9:30-14:00 – проведення поєдинків14:00 – нагородженняФільм:Жанр: Комедія, криміналМісце: «Premier City»Початок: 13:10; 15:25; 17:40; 19:55; 22:10Про що фільм: Мікі Пірсон, емігрант з Сполучених Штатів, який закінчив Оксфордський університет, вирішив направити свій блискучий розум на створення неймовірно прибуткової бізнес-імперії. Виробництво марихуани завжди було затребуване, так чому ж не відкрити кілька філій в Лондоні, самому серці Сполученого Королівства? Схема вийшла ну дуже вдалою, пора б і продати її якимось грошовим мішкам з Оклахоми. Ось тут-то Пірсона і наздогнав справжній кримінальний світ Англії з його чарівними джентльменами, кожен з яких хотів би встати на шляху у Мікі. Звичайно ж, будуть і перестрілки, і кілька випадкових вбивств, і нестандартні схеми - ці джентльмени вміють вести справи витончено.Фільм:Жанр: Воєнний, драма, історіяМісце: «Premier City»Початок: 15:10; 19:25; 21:45Про що фільм: 1917 рік, розпал Першої світової війни. Двом юним солдатам доручають смертельно небезпечну місію. Вони повинні перетнути ворожу територію і доставити секретне повідомлення, яке запобігатиме неминучу загибель сотень солдатів... Чи зможуть вони виграти гонку з часом?Фільм:Жанр: Драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 14:30; 19:15Про що фільм: 2014 рік назавжди перевернув звичайне життя українців, та й у світову історію увійде початок війни Росії проти України в Донецькій і Луганській областях. Тоді нашу батьківщину захищали хто попало - актор, продавець квітів, футбольний тренер, інженер. Одним словом - добровольці. Цим людям дали те, що було, а було тоді трохи... Особливо в порівнянні з озброєними до зубів "сусідами". Нехай війна далеко не веселе заняття, але тоді було над чим посміятися - наприклад, над тим, як ці волонтери, які вперше взявши зброю в руки, могли знищити елітний російський загін. Саме завдяки таким людям наша країна досі існує.Фільм:Жанр: Драма, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 12:00; 16:45; 21:30Про що фільм: Фільм розповідає про дорослішання чотирьох несхожих одна на одну сестер. Дія розгортається за часів Громадянської війни в США, але проблеми, з якими стикаються дівчата, актуальні як ніколи: перша любов, гірке розчарування, томлива розлука і непрості пошуки себе і свого місця в житті.Фільм:Жанр: Мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:10; 13:20Про що фільм: Чарлі несподівано потрапляє в чарівну всесвіт PLAYMOBIL®. Стурбована раптовим зникненням брата, старша сестра Марла відважно відправляється на його пошуки. Марлу чекає фантастична подорож по дивним нових світів. По дорозі вона познайомиться і подружиться з неймовірними героями. Серед них Дел, оптимістичний і невгамовний водій пересувної закусочної; Рекс Дашер, нестримний і самозакоханий секретний агент; чуйний і відданий робот; добра, але норовлива фея і багато інших.Неймовірні пригоди допомагають Марлі і Чарлі зрозуміти, що, незважаючи на будь-які складності, головне - завжди вірити в себе. І тоді навіть неможливе стане можливим!

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