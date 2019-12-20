На річці Стохід браконьєри ловили рибу сітками
Сьогодні, 10:28
На річці Стохід між селами Берегове та Іванівка Рожищенського району виявили чотирьох браконьєрів.
Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у
facebook.
Зазначається, що під час патрулювання рибоохоронний патруль побачив чотирьох чоловіків, які ловили рибу за допомогою «екранів» та однією сіткою. На порушників оформили чотири адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили.
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Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у
facebook.
Зазначається, що під час патрулювання рибоохоронний патруль побачив чотирьох чоловіків, які ловили рибу за допомогою «екранів» та однією сіткою. На порушників оформили чотири адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили.
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