На річці Стохід браконьєри ловили рибу сітками

На річці Стохід між селами Берегове та Іванівка Рожищенського району виявили чотирьох браконьєрів.Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці уfacebook.Зазначається, що під час патрулювання рибоохоронний патруль побачив чотирьох чоловіків, які ловили рибу за допомогою «екранів» та однією сіткою. На порушників оформили чотири адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили.