На Волині виявили набитий контрабандним одягом Renault

В пункті пропуску «Устилуг» митного поста «Володимир-Волинський» вилучили понад пів тисячі одиниць незадекларованого одягу.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.В пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі марки Renault Trafic виявили за сидіннями та в ніші для інструментів 552 одиниць одягу торгової марки "DREAM SWEET", прихованиx від митного контролю, вартість якого оцінюється 27,6 тисячі гривень.Громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України. Ці дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.