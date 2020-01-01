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Маршрутка №9 їздитиме до Нового ринку у Луцьку

Маршрутка №9 їздитиме до Нового ринку у Луцьку
Автобуси маршруту №9 їздитимуть до Нового ринку після початку його функціонування.

28 січня під час позачергового засідання виконавчого комітету оголосили конкурс на новий маршрут "вул. Теремнівська - м-н Вересневе", що об'єднає колишні 9, 9а. На маршруті працюватиме 12 автобусів, інформує Луцькрада.

Пролягатиме він вулицями та проспектами: Теремнівська, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, Окружна, Мамсурова, Ранкова, Новодворської, Корольова, Полонківська (Молодіжна, Межова, Мамсурова) (місця міжзмінного відстою на вул. Теремнівській та вул. Полонківській).
Останній термін подання документів: 25 лютого 2020 року до 12.00. Сам конкурс відбудеться 12 березня 2020 року.

Після початку повноцінного функціонування “Ринку Новий” автобуси за маршрутом №9 їздитимуть вулицею Станіславського та Окружною поруч з ринком, аби лучанам було зручно туди добиратися.

Варто зазначити, що за тимчасовим договором на маршруті №9 уже працюють автобуси, які здійснюватимуть перевезення до моменту визначення переможця.

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Теги: маршрутки, конкурс, Луцьк
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