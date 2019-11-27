У СНУ імені Лесі Українки – нові проректори
Сьогодні, 11:15
Вчена рада СНУ імені Лесі Українки погодила призначення нових проректорів.
Про це йдеться на сайті вишу.
Ректор Анатолій Цьось виніс на погодження кандидатури на посади проректорів вишу. Він доповів, що в університеті працюватиме п’ять проректорів: з навчальної роботи та рекрутації, з наукової роботи та міжнародних зв’язків, з комунікації, з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення, з науково-педагогічної роботи та інновацій.
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На погодження вченій раді ректор рекомендував таких науковців:
на посаду проректора з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення – кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри вищої математики та інформатики Анатолія Федонюка;
на посаду проректора з навчальної роботи та рекрутації – колишнього декана факультету філології та журналістики, кандидата філологічних наук, доцента кафедри історії та культури української мови Юрія Громика;
на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та інновацій – доктора медичних наук, професора Вадима Ульянова, який приїхав працювати на Волинь, аби створити та розбудовувати медичний факультет;
на посаду проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків – доктора психологічних наук, професора Ларису Засєкіну.
Під час голосування усіх претендентів підтримали одноголосно. Кандидатуру на посаду проректора з комунікації затвердять пізніше.
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Про це йдеться на сайті вишу.
Ректор Анатолій Цьось виніс на погодження кандидатури на посади проректорів вишу. Він доповів, що в університеті працюватиме п’ять проректорів: з навчальної роботи та рекрутації, з наукової роботи та міжнародних зв’язків, з комунікації, з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення, з науково-педагогічної роботи та інновацій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова ера університету: як у СНУ імені Лесі Українки представляли нового ректора. ФОТОРЕПОРТАЖ
На погодження вченій раді ректор рекомендував таких науковців:
на посаду проректора з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення – кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри вищої математики та інформатики Анатолія Федонюка;
на посаду проректора з навчальної роботи та рекрутації – колишнього декана факультету філології та журналістики, кандидата філологічних наук, доцента кафедри історії та культури української мови Юрія Громика;
на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та інновацій – доктора медичних наук, професора Вадима Ульянова, який приїхав працювати на Волинь, аби створити та розбудовувати медичний факультет;
на посаду проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків – доктора психологічних наук, професора Ларису Засєкіну.
Під час голосування усіх претендентів підтримали одноголосно. Кандидатуру на посаду проректора з комунікації затвердять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
гідні кандитатури
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