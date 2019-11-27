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У СНУ імені Лесі Українки – нові проректори

У СНУ імені Лесі Українки – нові проректори
Вчена рада СНУ імені Лесі Українки погодила призначення нових проректорів.

Про це йдеться на сайті вишу.

Ректор Анатолій Цьось виніс на погодження кандидатури на посади проректорів вишу. Він доповів, що в університеті працюватиме п’ять проректорів: з навчальної роботи та рекрутації, з наукової роботи та міжнародних зв’язків, з комунікації, з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення, з науково-педагогічної роботи та інновацій.

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На погодження вченій раді ректор рекомендував таких науковців:
на посаду проректора з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення – кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри вищої математики та інформатики Анатолія Федонюка;
на посаду проректора з навчальної роботи та рекрутації – колишнього декана факультету філології та журналістики, кандидата філологічних наук, доцента кафедри історії та культури української мови Юрія Громика;
на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та інновацій – доктора медичних наук, професора Вадима Ульянова, який приїхав працювати на Волинь, аби створити та розбудовувати медичний факультет;
на посаду проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків – доктора психологічних наук, професора Ларису Засєкіну.

Під час голосування усіх претендентів підтримали одноголосно. Кандидатуру на посаду проректора з комунікації затвердять пізніше.

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Теги: СНУ, проректори, Анатолій Цьось
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гідні кандитатури
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