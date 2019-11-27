У СНУ імені Лесі Українки – нові проректори

Вчена рада СНУ імені Лесі Українки погодила призначення нових проректорів.Про це йдеться на сайті вишу.Ректорвиніс на погодження кандидатури на посади проректорів вишу. Він доповів, що в університеті працюватиме п’ять проректорів: з навчальної роботи та рекрутації, з наукової роботи та міжнародних зв’язків, з комунікації, з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення, з науково-педагогічної роботи та інновацій.На погодження вченій раді ректор рекомендував таких науковців:на посаду проректора з науково-педагогічної і господарської роботи та матеріально-технічного забезпечення – кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри вищої математики та інформатикина посаду проректора з навчальної роботи та рекрутації – колишнього декана факультету філології та журналістики, кандидата філологічних наук, доцента кафедри історії та культури української мовина посаду проректора з науково-педагогічної роботи та інновацій – доктора медичних наук, професора, який приїхав працювати на Волинь, аби створити та розбудовувати медичний факультет;на посаду проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків – доктора психологічних наук, професораПід час голосування усіх претендентів підтримали одноголосно. Кандидатуру на посаду проректора з комунікації затвердять пізніше.