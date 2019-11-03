Травмовану внаслідок аварії у Польщі волинянку доліковували й поставили на ноги у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Волинянку Світлану Власюк, яка травмувалась під час аварії у Польщі, успішно прооперували у Волинській обласній клінічній лікарні.
Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.
Майже три роки тому жінку під Варшавою на швидкості збив мотоцикліст і втік, а суд досі не розпочався. Травмована жінка лежала на дорозі, поки не приїхала швидка. Тоді лікарі констатували у жінки зламаний таз і відкритий перелом гомілки в двох місцях. Таз у польській клініці склали правильно, а ногу – ні. Пізніше жінка лікувалася у Володимирі-Волинському. Оскільки переломи не зрослися, звернулася у Волинську обласну клінічну лікарню. І лише тут, сподівається, її поневіряння після важкої ДТП усе ж закінчаться.
Деталі – у відео:
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Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.
Майже три роки тому жінку під Варшавою на швидкості збив мотоцикліст і втік, а суд досі не розпочався. Травмована жінка лежала на дорозі, поки не приїхала швидка. Тоді лікарі констатували у жінки зламаний таз і відкритий перелом гомілки в двох місцях. Таз у польській клініці склали правильно, а ногу – ні. Пізніше жінка лікувалася у Володимирі-Волинському. Оскільки переломи не зрослися, звернулася у Волинську обласну клінічну лікарню. І лише тут, сподівається, її поневіряння після важкої ДТП усе ж закінчаться.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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