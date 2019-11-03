Травмовану внаслідок аварії у Польщі волинянку доліковували й поставили на ноги у Луцьку. ВІДЕО

Волинянку Світлану Власюк, яка травмувалась під час аварії у Польщі, успішно прооперували у Волинській обласній клінічній лікарні.Відео розмістив на каналі YoutubeМайже три роки тому жінку під Варшавою на швидкості збив мотоцикліст і втік, а суд досі не розпочався. Травмована жінка лежала на дорозі, поки не приїхала швидка. Тоді лікарі констатували у жінки зламаний таз і відкритий перелом гомілки в двох місцях. Таз у польській клініці склали правильно, а ногу – ні. Пізніше жінка лікувалася у Володимирі-Волинському. Оскільки переломи не зрослися, звернулася у Волинську обласну клінічну лікарню. І лише тут, сподівається, її поневіряння після важкої ДТП усе ж закінчаться.Деталі – у відео: