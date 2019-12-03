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У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла вчинити самогубство. ВІДЕО

У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла вчинити самогубство. ВІДЕО
У Луцьку 24-річну дівчина намагається вчинити самогубство, порізавши собі вени.

Інцидент трапився у ніч на 31 січня близько 3-ї години, - пише патрульна поліція Волинської області.

Дівчина розміщала фото з цього "процесу" в одній з соцмереж, також телефонувала товаришці і прощалась. За вказаною заявницею адресою патрульні виявили 24-річну дівчину з порізаними руками і негайно надали їй домедичну допомогу до приїзду медиків, заспокоїли.

Потім супроводили "швидку" до медзакладу та повідомили про інцидент родичів дівчини. У лікарні жінка отримала необхідну допомогу, однак від будь-яких інших пояснень відмовилась.


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Теги: Луцьк, самогубство, вени, дівчина
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