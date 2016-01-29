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Ще одну луцьку школу відправили на карантин

Ще одну луцьку школу відправили на карантин
Луцьку школу №19 відправили на карантин. Навчання призупинили до 10 лютого.

Про це інформує 12 канал.

Відповідне рішення прийняла адміністрація школи у зв’язку зі збільшенням кількості учнів, хворих на грип або ГРВІ.

Загального карантину в місті поки не оголошують, дирекція кожного навчального закладу самостійно приймає рішення щодо тимчасового призупинення навчання.

Наразі відомо про карантин у деяких класах шкіл № 12, № 17 та гімназії № 14. Також призупинили навчання в гімназії №4.

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Теги: карантин, школи, Луцьк
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