Ще одну луцьку школу відправили на карантин





Про це інформує



Відповідне рішення прийняла адміністрація школи у зв’язку зі збільшенням кількості учнів, хворих на грип або ГРВІ.



Загального карантину в місті поки не оголошують, дирекція кожного навчального закладу самостійно приймає рішення щодо тимчасового призупинення навчання.



Наразі відомо про карантин у деяких класах шкіл № 12, № 17 та гімназії № 14. Також

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку школу №19 відправили на карантин. Навчання призупинили до 10 лютого.Про це інформує 12 канал Відповідне рішення прийняла адміністрація школи у зв’язку зі збільшенням кількості учнів, хворих на грип або ГРВІ.Загального карантину в місті поки не оголошують, дирекція кожного навчального закладу самостійно приймає рішення щодо тимчасового призупинення навчання.Наразі відомо про карантин у деяких класах шкіл № 12, № 17 та гімназії № 14. Також призупинили навчання в гімназії №4

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію