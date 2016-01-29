Ще одну луцьку школу відправили на карантин
Сьогодні, 11:26
Луцьку школу №19 відправили на карантин. Навчання призупинили до 10 лютого.
Про це інформує 12 канал.
Відповідне рішення прийняла адміністрація школи у зв’язку зі збільшенням кількості учнів, хворих на грип або ГРВІ.
Загального карантину в місті поки не оголошують, дирекція кожного навчального закладу самостійно приймає рішення щодо тимчасового призупинення навчання.
Наразі відомо про карантин у деяких класах шкіл № 12, № 17 та гімназії № 14. Також призупинили навчання в гімназії №4.
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Про це інформує 12 канал.
Відповідне рішення прийняла адміністрація школи у зв’язку зі збільшенням кількості учнів, хворих на грип або ГРВІ.
Загального карантину в місті поки не оголошують, дирекція кожного навчального закладу самостійно приймає рішення щодо тимчасового призупинення навчання.
Наразі відомо про карантин у деяких класах шкіл № 12, № 17 та гімназії № 14. Також призупинили навчання в гімназії №4.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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