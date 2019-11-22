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«Ледь не квітневі градуси»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні

«Ледь не квітневі градуси»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні
В Україні 1-2 лютого очікується тепла погода.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Враховуючи прогноз температури повітря в Україні на перші два дні нового зимового місяця, лютий треба перейменовувати у якийсь пухнастень чи мимилень. Бруньки на деревах й кущах не вибухатимуть, але очікуються протягом дня ледь не квітневі градуси", - пише синоптик.

У суботу в більшості областей України десь +5+10 градусів, а в неділю +6+13 градусів, тобто, неділя ще й трохи тепліша.

Дощі на Сумщині та Харківщині можуть переходити у мокрий сніг, бо там буде трохи прохолодніше.

У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. У суботу в Києві потепліє до +6, у неділю до +8 градусів.


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Теги: прогноз погоди, лютий, Україна
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