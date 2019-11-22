«Ледь не квітневі градуси»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні





Про це на сторінці у Facebook



"Враховуючи прогноз температури повітря в Україні на перші два дні нового зимового місяця, лютий треба перейменовувати у якийсь пухнастень чи мимилень. Бруньки на деревах й кущах не вибухатимуть, але очікуються протягом дня ледь не квітневі градуси", - пише синоптик.



У суботу в більшості областей України десь +5+10 градусів, а в неділю +6+13 градусів, тобто, неділя ще й трохи тепліша.



Дощі на Сумщині та Харківщині можуть переходити у мокрий сніг, бо там буде трохи прохолодніше.



У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. У суботу в Києві потепліє до +6, у неділю до +8 градусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 1-2 лютого очікується тепла погода.Про це на сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко."Враховуючи прогноз температури повітря в Україні на перші два дні нового зимового місяця, лютий треба перейменовувати у якийсь пухнастень чи мимилень. Бруньки на деревах й кущах не вибухатимуть, але очікуються протягом дня ледь не квітневі градуси", - пише синоптик.У суботу в більшості областей України десь +5+10 градусів, а в неділю +6+13 градусів, тобто, неділя ще й трохи тепліша.Дощі на Сумщині та Харківщині можуть переходити у мокрий сніг, бо там буде трохи прохолодніше.У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. У суботу в Києві потепліє до +6, у неділю до +8 градусів.

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