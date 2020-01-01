У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО





Автопригода трапилась 31 січня неподалік від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, - пише



Так, водій Ford не впорався з керуванням і збив опору вуличного освітлення, а також пошкодив приватну бетонну огорожу.



На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода.Автопригода трапилась 31 січня неподалік від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, - пише Нововолинський інформаційний портал Так, водій Ford не впорався з керуванням і збив опору вуличного освітлення, а також пошкодив приватну бетонну огорожу.На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.

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