У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО
Сьогодні, 12:28
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода.
Автопригода трапилась 31 січня неподалік від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, - пише Нововолинський інформаційний портал.
Так, водій Ford не впорався з керуванням і збив опору вуличного освітлення, а також пошкодив приватну бетонну огорожу.
На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилась 31 січня неподалік від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, - пише Нововолинський інформаційний портал.
Так, водій Ford не впорався з керуванням і збив опору вуличного освітлення, а також пошкодив приватну бетонну огорожу.
На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО
Сьогодні, 12:28
У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО
Сьогодні, 12:08
Медіа