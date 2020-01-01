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У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО

У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода.

Автопригода трапилась 31 січня неподалік від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, - пише Нововолинський інформаційний портал.

Так, водій Ford не впорався з керуванням і збив опору вуличного освітлення, а також пошкодив приватну бетонну огорожу.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.

У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО
У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО
У Нововолинську водій легковика збив опору та протаранив огорожу. ФОТО


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Теги: аварія, Нововолинськ
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