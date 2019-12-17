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Вісьмом бійцям та одному учаснику Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання

Вісьмом бійцям та одному учаснику Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Дев'ятьом Героям пропонують посмертно присвоїти звання "Почесний громадянин Волині".

Відповідний проєкт рішення зареєструвала голова Волинської обласної ради Ірина Вахович, - пише ІА "Конкурент".

Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, боротьбі за незалежність, самовіддане служіння Українському народові планують присвоїти звання «Почесний громадянин Волині» (посмертно) загиблим жителям області:

Бондаруку Миколі Петровичу – загинув 22 травня 2014 року у смт.Ольгинка Волноваського району Донецької області;

Ващені Івану Петровичу – загинув 18 червня 2014 року у смт. Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області;

Гриневичу Едуарду Михайловичу – загинув 20 лютого 2014 року у м. Київ (під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року);

Давидюку Олександру Олександровичу – загинув у с. Новоганнівка Краснодонського (зараз - Сорокинського) району Луганської області;

Корцю Роману Миколайовичу – загинув 14 липня 2015 року біля м. Золоте Попаснянського району Луганської області;

Пасевичу Івану Григоровичу – загинув 16 серпня 2014 року у с.Красне Краснодонського (зараз – Сорокинського) району Луганської області;

Трохимуку Юрію Васильовичу – загинув 14 липня 2014 року біля с.Черемшине Довжанського району Луганської області;

Хрупчику Івану Васильовичу – загинув 23 жовтня 2016 року у смт. Луганське Бахмутського району Донецької області;

Котельчуку Михайлу Володимировичу – загинув 01.08.2014 року у с. Мар'янівка Старобешівського району Донецької області.

Рішення розглянуть на сесії Волинської обласної ради.

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Теги: загиблі воїни, Волинь, звання
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